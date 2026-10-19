Χίος: Σε εξέλιξη κινητοποιήσεις για το τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου, κατέβασαν ρολά τα καταστήματα, δείτε φωτογραφίες

Φορείς, επαγγελματίες και εργαζόμενοι αντιδρούν στη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου – Ζητούν επανεξέταση της απόφασης και εναλλακτικές λύσεις για τη μετακίνηση των κατοίκων





Φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και σύλλογοι του νησιού συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ζητώντας την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της Χίου με την ηπειρωτική Ελλάδα.







«Όχι στο τετράμηνο λουκέτο» Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου και να αποφευχθεί η τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου.



Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος, ζητά την παρουσίαση ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων.



Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνεται η δρομολόγηση ημερήσιου ταχύπλοου πλοίου, ενώ τίθεται και ζήτημα απόδοσης ευθυνών για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα στην υλοποίηση του έργου.



Κλείσιμο



Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Την αντίθεσή του στην απόφαση έχει εκφράσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, το οποίο με ομόφωνο ψήφισμά του καταγγέλλει την επιλογή της τετράμηνης διακοπής της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης του νησιού και απαιτεί την άμεση επανεξέτασή της.



Παράλληλα, εισηγείται προς όλους τους φορείς το καθολικό κλείσιμο της Χίου και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Βουνακίου.



Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι «η Χίος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιοχή της οποίας οι ανάγκες μετατίθενται στο περιθώριο, ούτε οι κάτοικοί της να καλούνται να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, αλλαγών σχεδιασμού και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη».



Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Δευτέρα (19/10), κινητοποιήσεις στη Χίο ενάντια στο προγραμματισμένο τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου του νησιού, στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.Φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και σύλλογοι του νησιού συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ζητώντας την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της Χίου με την ηπειρωτική Ελλάδα.Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προοπτική να μείνει το νησί χωρίς αεροπορική σύνδεση για τέσσερις μήνες.Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου και να αποφευχθεί η τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου.Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος, ζητά την παρουσίαση ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων.Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνεται η δρομολόγηση ημερήσιου ταχύπλοου πλοίου, ενώ τίθεται και ζήτημα απόδοσης ευθυνών για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα στην υλοποίηση του έργου.Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αποδέχθηκε πρόταση της κατασκευάστριας εταιρείας που έχει αναλάβει την επέκταση του διαδρόμου και ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες ότι το αεροδρόμιο της Χίου θα παραμείνει κλειστό από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027.Την αντίθεσή του στην απόφαση έχει εκφράσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, το οποίο με ομόφωνο ψήφισμά του καταγγέλλει την επιλογή της τετράμηνης διακοπής της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης του νησιού και απαιτεί την άμεση επανεξέτασή της.Παράλληλα, εισηγείται προς όλους τους φορείς το καθολικό κλείσιμο της Χίου και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Βουνακίου.Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι «η Χίος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιοχή της οποίας οι ανάγκες μετατίθενται στο περιθώριο, ούτε οι κάτοικοί της να καλούνται να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, αλλαγών σχεδιασμού και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου είναι αναγκαία και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η αναγκαιότητα του έργου δεν αποτελεί λευκή επιταγή για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα και οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος».



Ζητούν καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση και μέριμνα για ασθενείς και φοιτητές Οι φορείς του νησιού ζητούν από την Πολιτεία να εγγυηθεί την επαρκή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή μετακίνηση των κατοίκων κατά τη διάρκεια της διακοπής των αεροπορικών συνδέσεων.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες ασθενών, φοιτητών, εργαζομένων και πολιτών που πρέπει να μετακινούνται συχνά από και προς το νησί.



Παράλληλα, ζητείται η παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου σύνδεσης της Χίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, με σαφείς συχνότητες δρομολογίων, ανταποκρίσεις, προβλέψεις για έκτακτες ανάγκες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.



Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνεται και η δρομολόγηση καθημερινής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας αποκλειστικά για τη Χίο, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αναστολή των πτήσεων.



Συνεχίζονται αύριο οι κινητοποιήσεις με παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα από εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού.



Παράλληλα, δρομολογείται νομική διερεύνηση για τη δυνατότητα προσβολής οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί μονομερώς σχετικά με το κλείσιμο του αεροδρομίου.



Οι φορείς της Χίου επιμένουν ότι η αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών πρέπει να προχωρήσει, χωρίς όμως να οδηγήσει σε πολύμηνη συγκοινωνιακή απομόνωση του νησιού, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Πολιτεία για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης.