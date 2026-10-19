Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Σύγκρουση ταχύπλοου διακινητή με σκάφος του Λιμενικού στη Λέσβο: Έξι χωρίς τις αισθήσεις τους, οκτώ διασωθέντες
Σύγκρουση ταχύπλοου διακινητή με σκάφος του Λιμενικού στη Λέσβο: Έξι χωρίς τις αισθήσεις τους, οκτώ διασωθέντες
Ανάμεσα στους έξι και ένα βρέφος – Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, συνελήφθη 37χρονος Τούρκος διακινητής
Έξι μετανάστες, ανάμεσά τους ένα βρέφος, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε αλλοδαπούς με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λέσβου. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (19/10), με τη διάσωση οκτώ επιβαινόντων και τη σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής.
Το περιστατικό σημειώθηκε 3,5 ναυτικά μίλια νότια της Αγριελιάς, όταν το ταχύπλοο προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά της πλώρης σκάφους του Λιμενικού, κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται στις αρχικές πληροφορίες.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν ένα πλωτό ασθενοφόρο, ένα πλοίο και τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην περιοχή έσπευσε επίσης ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και περισυλλογής των επιβαινόντων.
Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν διευκρινιστεί από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.
Το περιστατικό σημειώθηκε 3,5 ναυτικά μίλια νότια της Αγριελιάς, όταν το ταχύπλοο προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά της πλώρης σκάφους του Λιμενικού, κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται στις αρχικές πληροφορίες.
Έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, ανάμεσά τους ένα βρέφοςΣύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά τη σύγκρουση εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος που επέβαιναν στο ταχύπλοο.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
Διασώθηκαν οκτώ άτομα – Στην επιχείρηση και ελικόπτερο της Πολεμικής ΑεροπορίαςΑπό τη θαλάσσια περιοχή περισυνελέγησαν και διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, τα οποία επέβαιναν στο ίδιο ταχύπλοο.
Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν ένα πλωτό ασθενοφόρο, ένα πλοίο και τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην περιοχή έσπευσε επίσης ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και περισυλλογής των επιβαινόντων.
Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος – Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης οι διασωθέντεςΌπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, συνελήφθη ένας 37χρονος Τούρκος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά των μεταναστών με το ταχύπλοο.
Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν διευκρινιστεί από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα