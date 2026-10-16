Αναχώρησε για Πειραιά το Eurochampion Jet 2 μετά τη φωτιά σε φορτηγό στο γκαράζ του, Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση στη Σύρο
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Φωτιά Σύρος

Αναχώρησε για Πειραιά το Eurochampion Jet 2 μετά τη φωτιά σε φορτηγό στο γκαράζ του, Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση στη Σύρο

Το πλοίο συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του μετά τον έλεγχο της Λιμενικής Αρχής – Αναχώρησε με 384 επιβάτες και 34 μέλη πληρώματος

Αναχώρησε για Πειραιά το Eurochampion Jet 2 μετά τη φωτιά σε φορτηγό στο γκαράζ του, Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση στη Σύρο
UPD:
Για τον Πειραιά αναχώρησε το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Eurochampion Jet 2», μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης από κλιμάκιο της Λιμενικής Αρχής στη Σύρο, όπου είχε καταπλεύσει έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό μέσα στο γκαράζ του.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πλοίο απέπλευσε για να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά, μεταφέροντας 384 επιβάτες, 34 μέλη πληρώματος, 46 ΙΧ αυτοκίνητα και οκτώ δίκυκλα.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, την ώρα που το «Eurochampion Jet 2» εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μύκονο προς τη Σύρο.

Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή άλλες ζημιές.

Το πλοίο, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη Σαντορίνη και είχε περάσει από την Ίο, τη Νάξο και τη Μύκονο, κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύρου, έχοντας εκείνη τη στιγμή 370 επιβάτες και 34 μέλη πληρώματος.

Στο λιμάνι εκφορτώθηκε το φορτηγό στο οποίο είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, ενώ στον προβλήτα βρίσκονταν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ακολούθησε επιθεώρηση από κλιμάκιο της Λιμενικής Αρχής και, μετά την ολοκλήρωσή της, το πλοίο αναχώρησε για τον Πειραιά, συνεχίζοντας το προγραμματισμένο ταξίδι του.
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