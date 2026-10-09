Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Βραβεία NOVA 2026: Οι προσωπικότητες που τιμήθηκαν στην Αθήνα
Βραβεία NOVA 2026: Οι προσωπικότητες που τιμήθηκαν στην Αθήνα
Με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στο NYN ESTI στην Αθήνα, η τελετή απονομής των Βραβείων NOVA 2026 , με τιμώμενους ανθρώπους και οργανισμούς που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στη δημόσια υγεία, τη βιωσιμότητα, την επιστημονική καινοτομία και την κοινωνική αλληλεγγύη
Τη διοργάνωση ανέλαβε η WGES Global™, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνή δράση από το 2009. Η τελετή εντάχθηκε στο WGES Global™ International Symposium & EXPO, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Safe-Drive.org και τη Nazionale Piloti. Οι εργασίες του συμποσίου φιλοξενήθηκαν στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Την εκδήλωση συντόνισαν η Daisy Gallagher, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της GGW, Inc., και ο Δρ. Κώστας Μαστοράκης, αντιπρόεδρος της Nazionale Piloti και πρεσβευτής της WGES Global™ στην Ελλάδα.
Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν ο ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος τιμήθηκε για τη συμβολή του στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την ανεξάρτητη διαβίωση και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας. Ο ίδιος υπήρξε συνιδρυτής του οργανισμού i-living και δραστηριοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κοινωνική συμπερίληψη.
Ξεχωριστή διάκριση απονεμήθηκε στη La Nazionale Piloti, την ομάδα επαγγελματιών οδηγών αγώνων της Ιταλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1979 και έχει συγκεντρώσει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ μέσω φιλανθρωπικών δράσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ευάλωτων κοινοτήτων. Το βραβείο παρέλαβε ο Δρ. Κώστας Μαστοράκης.
Τιμήθηκε επίσης ο Δρ. Ashish Joshi, κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μέμφις, για την επιστημονική και εκπαιδευτική προσφορά του, καθώς και για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση των νέων σε ζητήματα δημόσιας υγείας.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απονομή στον Γέροντα Γεώργιο Αλευρά, ιερομόναχο του Αγίου Όρους, για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του στα Τρίκαλα. Μέσω της δράσης «Αμπέλι» και του Κέντρου ΤΡΙΚΗ συμβάλλει στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η διάκρισή του εκκρεμούσε από το 2022 και παραλήφθηκε από την Αλεξάνδρα Παπακωνσταντίνου.
Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε η τραγουδίστρια Βίκυ Καρνέζη, με τη συνοδεία του συνθέτη και μουσικού Βαγγέλη Βασιλείου στα πλήκτρα, επί χρόνια συνεργάτη του Νότη Σφακιανάκη.
Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.
Την εκδήλωση συντόνισαν η Daisy Gallagher, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της GGW, Inc., και ο Δρ. Κώστας Μαστοράκης, αντιπρόεδρος της Nazionale Piloti και πρεσβευτής της WGES Global™ στην Ελλάδα.
Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν ο ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος τιμήθηκε για τη συμβολή του στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την ανεξάρτητη διαβίωση και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας. Ο ίδιος υπήρξε συνιδρυτής του οργανισμού i-living και δραστηριοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κοινωνική συμπερίληψη.
Ξεχωριστή διάκριση απονεμήθηκε στη La Nazionale Piloti, την ομάδα επαγγελματιών οδηγών αγώνων της Ιταλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1979 και έχει συγκεντρώσει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ μέσω φιλανθρωπικών δράσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ευάλωτων κοινοτήτων. Το βραβείο παρέλαβε ο Δρ. Κώστας Μαστοράκης.
Τιμήθηκε επίσης ο Δρ. Ashish Joshi, κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μέμφις, για την επιστημονική και εκπαιδευτική προσφορά του, καθώς και για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση των νέων σε ζητήματα δημόσιας υγείας.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απονομή στον Γέροντα Γεώργιο Αλευρά, ιερομόναχο του Αγίου Όρους, για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του στα Τρίκαλα. Μέσω της δράσης «Αμπέλι» και του Κέντρου ΤΡΙΚΗ συμβάλλει στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η διάκρισή του εκκρεμούσε από το 2022 και παραλήφθηκε από την Αλεξάνδρα Παπακωνσταντίνου.
Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε η τραγουδίστρια Βίκυ Καρνέζη, με τη συνοδεία του συνθέτη και μουσικού Βαγγέλη Βασιλείου στα πλήκτρα, επί χρόνια συνεργάτη του Νότη Σφακιανάκη.
Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.
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