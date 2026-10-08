«Φτερά» έκανε το εφάπαξ 64χρονου στον Βόλο, επιτήδειοι τον έπεισαν να το καταθέσει σε τράπεζα - φάντασμα για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Του παρουσίασαν ολόκληρο επενδυτικό πλάνο τάζοντάς του μεγάλα κέρδη και διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα οι επενδύσεις του θα έχουν ασφαλείς αποδόσεις, ενώ κάποια στιγμή του ζήτησαν χρήματα με το πρόσχημα ότι είχε γίνει κεφαλαιοποίηση