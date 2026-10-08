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«Φτερά» έκανε το εφάπαξ 64χρονου στον Βόλο, επιτήδειοι τον έπεισαν να το καταθέσει σε τράπεζα - φάντασμα για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
«Φτερά» έκανε το εφάπαξ 64χρονου στον Βόλο, επιτήδειοι τον έπεισαν να το καταθέσει σε τράπεζα - φάντασμα για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
Του παρουσίασαν ολόκληρο επενδυτικό πλάνο τάζοντάς του μεγάλα κέρδη και διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα οι επενδύσεις του θα έχουν ασφαλείς αποδόσεις, ενώ κάποια στιγμή του ζήτησαν χρήματα με το πρόσχημα ότι είχε γίνει κεφαλαιοποίηση
Θύμα καλοστημένης απάτης με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έπεσε ένας 64χρονος Βολιώτης, ο οποίος αντί να έχει κέρδη από τις υποτιθέμενες επενδύσεις είδε μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ του να εξανεμίζεται, με τους κατηγορούμενους να καταδικάζονται τελικά σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με αναστολή.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, όλα ξεκίνησαν το 2021 όταν ένας άγνωστος επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του συστήθηκε ως στέλεχος εταιρείας με έδρα το εξωτερικό που διαχειρίζεται κρυπτονομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές.
Από κοινού με δεύτερο άτομο στη συνέχεια τον βομβάρδισε με ενημερώσεις στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου για τα ασφαλή κέρδη που μπορούσε να έχει και τον έπεισε να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα στη Λιθουανία και να καταβάλει ποσό 1.000 ευρώ.
Οι επιτήδειοι του κατέθεσαν τότε ποσό 100 ευρώ για τα δήθεν κέρδη που είχε όμως στη συνέχεια του ζητούσαν συνεχώς νέα ποσά για τις δήθεν επενδύσεις με τον 64χρονο να προχωρεί σταδιακά σε διάφορες καταβολές ποσών που έφθασαν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, του παρουσίασαν ολόκληρο επενδυτικό πλάνο τάζοντάς του μεγάλα κέρδη και διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα οι επενδύσεις του θα έχουν ασφαλείς αποδόσεις, ενώ κάποια στιγμή του ζήτησαν χρήματα με το πρόσχημα ότι είχε γίνει κεφαλαιοποίηση και ότι έπρεπε να καταθέσει χρήματα σε ξένες τράπεζες επισημαίνοντάς του πάντοτε όλα θα πάνε καλά.
Ο 64χρονος έφθασε να τους καταθέσει συνολικό ποσό 13.250 ευρώ όμως πέραν από τις διαβεβαιώσεις για τα ασφαλή κέρδη οι επενδύσεις του δεν αυγάτιζαν. Άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και όταν τους αναζήτησε για εξηγήσεις εκείνοι σταμάτησαν να επικοινωνούν μαζί του.
Ο συνταξιούχος απευθύνθηκε αμέσως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχωρώντας σε καταγγελία για απάτη και οι έρευνες των αστυνομικών αρχών οδήγησαν σε 58χρονο ημεδαπό από την Αθήνα και 64χρονο από την Κρήτη.
Οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, όλα ξεκίνησαν το 2021 όταν ένας άγνωστος επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του συστήθηκε ως στέλεχος εταιρείας με έδρα το εξωτερικό που διαχειρίζεται κρυπτονομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές.
Από κοινού με δεύτερο άτομο στη συνέχεια τον βομβάρδισε με ενημερώσεις στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου για τα ασφαλή κέρδη που μπορούσε να έχει και τον έπεισε να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα στη Λιθουανία και να καταβάλει ποσό 1.000 ευρώ.
Οι επιτήδειοι του κατέθεσαν τότε ποσό 100 ευρώ για τα δήθεν κέρδη που είχε όμως στη συνέχεια του ζητούσαν συνεχώς νέα ποσά για τις δήθεν επενδύσεις με τον 64χρονο να προχωρεί σταδιακά σε διάφορες καταβολές ποσών που έφθασαν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, του παρουσίασαν ολόκληρο επενδυτικό πλάνο τάζοντάς του μεγάλα κέρδη και διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα οι επενδύσεις του θα έχουν ασφαλείς αποδόσεις, ενώ κάποια στιγμή του ζήτησαν χρήματα με το πρόσχημα ότι είχε γίνει κεφαλαιοποίηση και ότι έπρεπε να καταθέσει χρήματα σε ξένες τράπεζες επισημαίνοντάς του πάντοτε όλα θα πάνε καλά.
Ο 64χρονος έφθασε να τους καταθέσει συνολικό ποσό 13.250 ευρώ όμως πέραν από τις διαβεβαιώσεις για τα ασφαλή κέρδη οι επενδύσεις του δεν αυγάτιζαν. Άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και όταν τους αναζήτησε για εξηγήσεις εκείνοι σταμάτησαν να επικοινωνούν μαζί του.
Ο συνταξιούχος απευθύνθηκε αμέσως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχωρώντας σε καταγγελία για απάτη και οι έρευνες των αστυνομικών αρχών οδήγησαν σε 58χρονο ημεδαπό από την Αθήνα και 64χρονο από την Κρήτη.
Οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή.
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