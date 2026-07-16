Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις ρόδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις ρόδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους
Οι τροχοί εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του οχήματος
Τρεις τροχούς από σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο φαίνεται να αφαίρεσαν δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 15 ετών, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, πριν εντοπιστούν και συλληφθούν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
Το περιστατικό καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, αφαίρεσαν τις ρόδες του οχήματος. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Για τη μεταφορά των ελαστικών, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συνεργού τους.
Οι τροχοί εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κλοπή, μεταξύ των οποίων δύο σταυροί-κλειδιά, ένας γρύλος και ένας κόφτης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το περιστατικό καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, αφαίρεσαν τις ρόδες του οχήματος. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Για τη μεταφορά των ελαστικών, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συνεργού τους.
Οι τροχοί εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κλοπή, μεταξύ των οποίων δύο σταυροί-κλειδιά, ένας γρύλος και ένας κόφτης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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