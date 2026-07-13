Σεισμός τώρα στην Κρήτη, 3,7 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου το επίκεντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Κρήτη

Σεισμός τώρα στην Κρήτη, 3,7 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου το επίκεντρο

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα

Σεισμός τώρα στην Κρήτη, 3,7 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου το επίκεντρο
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:33 της Δευτέρας (13/07) στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα.

Σεισμός τώρα στην Κρήτη, 3,7 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου το επίκεντρο

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