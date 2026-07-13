Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Σεισμός τώρα στην Κρήτη, 3,7 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου το επίκεντρο
Σεισμός τώρα στην Κρήτη, 3,7 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου το επίκεντρο
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:33 της Δευτέρας (13/07) στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα