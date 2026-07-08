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Έρευνες στην Κω για τον εντοπισμό 70χρονου χειριστή ιστιοσανίδας που αγνοείται
Έρευνες στην Κω για τον εντοπισμό 70χρονου χειριστή ιστιοσανίδας που αγνοείται
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι της Κω για τον εντοπισμό ενός 70χρονου αλλοδαπού χειριστή ιστιοσανίδας, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή του Ψαλιδίου, ενώ στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου συνεχίζονται.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή του Ψαλιδίου, ενώ στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου συνεχίζονται.
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