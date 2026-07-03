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Ξηλώθηκε φυτεία κάνναβης με 1.532 δενδρύλλια στην Μεσσηνία, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ξηλώθηκε φυτεία κάνναβης με 1.532 δενδρύλλια στην Μεσσηνία, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Δύο συλλήψεις - Η συγκομιδή θα μπορούσε να αποδώσει τουλάχιστον 766 κιλά κάνναβης
Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή κοντά στον οικισμό Δενδρούλια του Δήμου Πύλου-Νέστορος, όπου εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 1.532 δενδρύλλια και ύψος που έφτανε έως τα 2,2 μέτρα ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, η συγκομιδή θα μπορούσε να αποδώσει τουλάχιστον 766 κιλά κάνναβης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1.530.000 και 2.295.000 ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και τρίτο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από πολυήμερη και στοχευμένη έρευνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ Πατρών και Αιγιαλείας, καθώς και της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων, πλήρως καλυμμένο από πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσκόλευε τον εντοπισμό της.
Στον χώρο βρέθηκε εκτεταμένη υποδομή, που υποδήλωνε συστηματική καλλιέργεια και μακροχρόνια παραμονή:
* 1.532 δενδρύλλια κάνναβης
* 66 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
* περίπου 6 χιλιόμετρα σωληνώσεων ποτίσματος
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και τρίτο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από πολυήμερη και στοχευμένη έρευνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ Πατρών και Αιγιαλείας, καθώς και της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.
Μεθοδική έρευνα και ευρείας κλίμακας επιχείρηση
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων, πλήρως καλυμμένο από πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσκόλευε τον εντοπισμό της.
Στον χώρο βρέθηκε εκτεταμένη υποδομή, που υποδήλωνε συστηματική καλλιέργεια και μακροχρόνια παραμονή:
Οργανωμένη υποδομή καλλιέργειας
* 1.532 δενδρύλλια κάνναβης
* 66 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
* περίπου 6 χιλιόμετρα σωληνώσεων ποτίσματος
* πετρόκτιστη δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5 τόνων
* δύο αυτοσχέδια παραπήγματα με σκηνές, υπνόσακους και εξοπλισμό διαβίωσης
* χώρο κουζίνας με φιάλες υγραερίου και τρόφιμα
* γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα
* δύο κινητά τηλέφωνα
Από τα ευρήματα προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν μόνιμα στη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και την επιτήρηση των καλλιεργειών.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, η συγκομιδή θα μπορούσε να αποδώσει τουλάχιστον 766 κιλά κάνναβης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1.530.000 και 2.295.000 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για αντίσταση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας ημεδαπός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.
Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.
* δύο αυτοσχέδια παραπήγματα με σκηνές, υπνόσακους και εξοπλισμό διαβίωσης
* χώρο κουζίνας με φιάλες υγραερίου και τρόφιμα
* γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα
* δύο κινητά τηλέφωνα
Από τα ευρήματα προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν μόνιμα στη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και την επιτήρηση των καλλιεργειών.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, η συγκομιδή θα μπορούσε να αποδώσει τουλάχιστον 766 κιλά κάνναβης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1.530.000 και 2.295.000 ευρώ.
Κέρδη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ
Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για αντίσταση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας ημεδαπός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.
Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.
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