Ξηλώθηκε φυτεία κάνναβης με 1.532 δενδρύλλια στην Μεσσηνία, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.