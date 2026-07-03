Θράκη: Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό, θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες
Κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στο φορτηγό βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα με τα αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα - φαντάσματα, καθώς δεν είχαν σειριακούς αριθμούς
Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στην Θράκη καθώς επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα δεκάδες όπλα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, βραδινές ώρες της Τετάρτης, 1 , εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.
Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα -50- πιστόλια και -49- γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων.
Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς (όπλα «φαντάσματα»), ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το 2025 και το 2026.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.