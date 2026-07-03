Θράκη: Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό, θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες

Κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στο φορτηγό βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα με τα αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα - φαντάσματα, καθώς δεν είχαν σειριακούς αριθμούς