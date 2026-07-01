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Νέο «ψηφιακό στοίχημα» στην Υγεία: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου για την ανάλυση δεδομένων μέσω ΑΙ
ΕΛΛΑΔΑ
Τεχνητή Νοημοσύνη Ηλεκτρονική συνταγογράφηση Υπουργείο Υγείας

Νέο «ψηφιακό στοίχημα» στην Υγεία: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου για την ανάλυση δεδομένων μέσω ΑΙ

Νέο νομοσχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για έρευνα, Δημόσια Υγεία και χάραξη πολιτικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας

Νέο «ψηφιακό στοίχημα» στην Υγεία: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου για την ανάλυση δεδομένων μέσω ΑΙ
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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Την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επεξεργασία δεδομένων υγείας, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι νοσηλείες, το ιατρικό ιστορικό και άλλες κρίσιμες πληροφορίες προβλέπει νομοσχέδιο της κυβέρνησης και συγκεκριμένα των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του τομέα της Υγείας σε μια νέα εποχή και πλήρη ευθυγράμμιση με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση των δευτερογενών δεδομένων υγείας για έρευνα και επιδημιολογική επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, κ. Άρη Αγγελή, είναι η θέσπιση εθνικού μεταβατικού πλαισίου διακυβέρνησης για την ασφαλή και ελεγχόμενη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/327 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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