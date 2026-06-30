Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας
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Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας

Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς οι άνεμοι πνέουν προς την ελληνική πλευρά

Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας
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Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, πάνω από το χωριό Ακρίτας. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει στην ελληνική επικράτεια.

Στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελληνικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα ώστε να επέμβουν άμεσα, εφόσον η φωτιά περάσει τα σύνορα, καθώς οι άνεμοι πνέουν προς την ελληνική πλευρά.

*Φωτογραφία αρχείου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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