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Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας
Συνελήφθη χθες, (29/6) το απόγευμα, στα Χανιά, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων.
Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων.
Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
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