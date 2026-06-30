Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Χανιά Ένταλμα σύλληψης Απόπειρα ανθρωποκτονίας Ζωοκλοπή Ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας

Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Συνελήφθη χθες, (29/6) το απόγευμα, στα Χανιά, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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