Ελλάδα: Από τον καύσωνα στα επικίνδυνα φαινόμενα
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Ελλάδα: Από τον καύσωνα στα επικίνδυνα φαινόμενα

Θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν σταδιακά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Ελλάδα: Από τον καύσωνα στα επικίνδυνα φαινόμενα
UPD:

Ωστόσο, το καλοκαιρινό αυτό σκηνικό δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται θεαματική αλλαγή του καιρού, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και στη συνέχεια πολύ δυνατούς βοριάδες που θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μία εβδομάδα με έντονες καιρικές αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά θα επικρατήσουν συνθήκες έντονης ζέστης, ενώ από την άλλη η σύγκρουση των θερμών αερίων μαζών με ψυχρότερες που θα κινηθούν προς τη χώρα θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.



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