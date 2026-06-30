Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Ελλάδα: Από τον καύσωνα στα επικίνδυνα φαινόμενα
Θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν σταδιακά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.
Ωστόσο, το καλοκαιρινό αυτό σκηνικό δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται θεαματική αλλαγή του καιρού, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και στη συνέχεια πολύ δυνατούς βοριάδες που θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μία εβδομάδα με έντονες καιρικές αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά θα επικρατήσουν συνθήκες έντονης ζέστης, ενώ από την άλλη η σύγκρουση των θερμών αερίων μαζών με ψυχρότερες που θα κινηθούν προς τη χώρα θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr