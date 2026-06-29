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Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Βρία Κατερίνης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Βρία Κατερίνης
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη με τις φλόγες που έκαψαν σε αγροτοδασική περιοχή
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βρία Κατερίνης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, λίγο μετά τις 16:30. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Την επιχείρηση συνέδραμαν ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν υψηλός στην κατηγορία 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Την επιχείρηση συνέδραμαν ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή βρια Κατερίνης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν υψηλός στην κατηγορία 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
UPD:
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