Στα χέρια της ΕΛΑΣ 17 άτομα για ναρκωτικά και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, βρέθηκαν πιστόλια και καραμπίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μύκονος Διακίνηση νακρωτικών Συλλήψεις

Στα χέρια της ΕΛΑΣ 17 άτομα για ναρκωτικά και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, βρέθηκαν πιστόλια και καραμπίνα

Στο στόχαστρο κύκλωμα που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά και να εμπλεκόταν σε ληστείες και σωματικές βλάβες

Στα χέρια της ΕΛΑΣ 17 άτομα για ναρκωτικά και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, βρέθηκαν πιστόλια και καραμπίνα
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και στην τέλεση ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και οπλισμό που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, ένα αεροβόλο πιστόλι, μία κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών και μαχαίρια.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποδόμηση της οργάνωσης και την εξακρίβωση της συμμετοχής των συλληφθέντων στις υπό διερεύνηση αξιόποινες πράξεις.
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