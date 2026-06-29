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Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκωνα στη Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκωνα στη Θεσσαλονίκη
«Τάγματα εφόδου που απειλούν Εβραίους», λέει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά με την «αντισιωνιστική περιπολία» που πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο μέλη του Ρουβίκωνα στο κέντρο της πόλης.
Η έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, μετά από την ανακοίνωση του Ρουβίκωνα με τις σχετικές φωτογραφίες από την «περιπολία», ανατέθηκε στους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας, της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.
Όπως γνωστοποίησε ο Ρουβίκωνας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σάββατο 27 Ιουνίου τα μέλη του πραγματοποίησαν «αντισιωνιστική περιπολία σε εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης». Στόχος της δράσης, όπως ανέφερε, ήταν να εκφράσει την αντίθεσή του στις ισραηλινές επενδύσεις και στην παρουσία ισραηλινών επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό.
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, συμμετείχαν και μέλη από τον Διαρκή Αγώνα για την Ταξική Απελευθέρωση και την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης.
«Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ενός ιδιότυπου εποικισμού πολλών μεγαλουπόλεων από το κεφάλαιο, εγχώριο και – κυρίως – εισαγόμενο. Η βία ενός κεφαλαίου που πρέπει διαρκώς να αυξάνεται για να διατηρήσει τις δομές εξουσίας που παράγει βρίσκει τον στόχο της στην κοινωνική βάση. Με το πρόσχημα της επένδυσης και της ανάπτυξης της οικονομίας, Ισραηλινά (και όχι μόνο) funds αγοράζουν μαζικά παραλίες, γειτονιές, και χωριά, μετατρέποντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών σε μετανάστες στον ίδιο τους τον τόπο. Όσο τα νούμερα ανεβαίνουν και το χρήμα ρέει μονόδρομα προς τα πάνω, τόσο βλέπουμε τα κοινωνικά και φυσικά αγαθά να μετατρέπονται σε επενδύσιμο εμπόρευμα, τις παραλίες να τσιμεντώνονται, τους υδροβιότοπους να καταστρέφονται, και τα ενοίκια να τριπλασιάζονται», ανέφερε στη σχετική ανάρτηση ο Ρουβίκωνας.
«Στο πλαίσιο αυτό, οι Ισραηλινοί σπεύδουν να «επενδύσουν» τα ματωμένα από την γενοκτονία λεφτά τους σε Airbnb και άλλα καταλύματα ή οικόπεδα-φιλέτα, τα οποία το ελληνικό κράτος ξεπουλάει σε τιμές ευκαιρίας. Ενώ ο λαός της Παλαιστίνης και του Λιβάνου σφαγιάζεται, οι τουρίστες σιωνιστές, στρατιώτες του IDF και οι οικογένειές τους καταφθάνουν κατά χιλιάδες με κρουαζιερόπλοια, μετατρέποντας τα επενδυτικά τους τσιφλίκια σε πηγές εισοδήματος ή σε τόπους ξεκούρασης από τους βιασμούς και τις δολοφονίες αμάχων και παιδιών στη Γάζα. Οι ισραηλινές επενδύσεις αποτελούν μέρος της τακτικής «ήπιας δύναμης» του σιωνιστικού κράτους, ένα εργαλείο οικονομικής μόχλευσης του κράτους στο οποίο επενδύουν ώστε να ασκούν επιρροή σε θέματα εμπορικής συνεργασίας και διεθνών σχέσεων. Ταυτόχρονα, δημιουργούν τεράστια κέρδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την διατήρηση της πολυδάπανης, διεθνούς προπαγανδιστικής μηχανής του Ισραήλ (Χασμπάρα)”.
«Ενενήντα πέντε χρόνια πριν, οι μελανοχίτωνες των «ταγμάτων εφόδου» στοχοποιούσαν και κυνηγούσαν Εβραίους. Στις 27 Ιουνίου 2026, ακριβώς 95 χρόνια μετά, μελανοχίτωνες με παλαιστινιακές σημαίες στις μπλούζες τους οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα «τάγματα εφόδου» για να «περιπολούν» σε κεντρικούς δρόμους της πόλης απειλώντας και εκφοβίζοντας Εβραίους, Σιωνιστές, Ισραηλινούς, τουρίστες, καταστηματάρχες. Τότε, από το 1928 που ξεκίνησε η εκστρατεία μίσους, κάποιες πολιτικές δυνάμεις και κάποια μέσα ενημέρωσης συνδιαμόρφωσαν το αντισημιτικό κλίμα που κορυφώθηκε το βράδυ μεταξύ 29 και 30 Ιουνίου 1931, όπου οργανώθηκε επίθεση στους εβραϊκούς συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης κατά την οποία πυρπολήθηκε ο συνοικισμός «Κάμπελ».
Και στις δύο περιπτώσεις -τότε και σήμερα- κυριαρχεί το μίσος εναντίον των Εβραίων. Και σήμερα διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα εβραιοφοβίας που απειλεί όχι μόνο τους Έλληνες Εβραίους αλλά και την ευημερία του συνόλου των πολιτών. Διότι η ιστορία διδάσκει ότι ο αντισημιτισμός ξεκινάει την πορεία του με στόχο τους Εβραίους αλλά δεν σταματά ποτέ στους Εβραίους», αναφέρει το ΚΙΣΕ.
Παρατηρούμε με θλίψη την ανοχή που δείχνουν οι αρχές της πολιτείας και οι κοινωνικοί φορείς απέναντι σε αυτό το νέο κύμα φανατισμού που εκδηλώνεται εναντίον Εβραίων πολιτών του Κράτους του Ισραήλ που επισκέπτονται τη χώρα μας είτε επειδή αγαπούν τη φύση της και τους ανθρώπους της είτε επειδή θέλουν να επενδύσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των δύο λαών. Αυτά τα “τάγματα εφόδου” και οι οπαδοί τους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις στρατηγικής σημασίας σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε μια περίοδο αστάθειας στην ανατολική Μεσόγειο που απειλεί την ασφάλεια και των δύο χωρών.
Είμαστε βέβαιοι ότι τα «τάγματα εφόδου» του 2026 θα απομονωθούν και θα ηττηθούν, όπως ηττήθηκαν τα «τάγματα εφόδου» της Χρυσής Αυγής του 2012, και ότι τελικά η Ελληνική κοινωνία και η Ελληνική Πολιτεία του 2026 θα υπερασπιστούν τις αξίες της Δημοκρατίας και του πολιτισμού και δεν θα επιτρέψουν την υπονόμευσή τους από τους οπαδούς του μίσους και του φανατισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, μετά από την ανακοίνωση του Ρουβίκωνα με τις σχετικές φωτογραφίες από την «περιπολία», ανατέθηκε στους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας, της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.
Όπως γνωστοποίησε ο Ρουβίκωνας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σάββατο 27 Ιουνίου τα μέλη του πραγματοποίησαν «αντισιωνιστική περιπολία σε εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης». Στόχος της δράσης, όπως ανέφερε, ήταν να εκφράσει την αντίθεσή του στις ισραηλινές επενδύσεις και στην παρουσία ισραηλινών επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό.
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, συμμετείχαν και μέλη από τον Διαρκή Αγώνα για την Ταξική Απελευθέρωση και την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης.
«Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ενός ιδιότυπου εποικισμού πολλών μεγαλουπόλεων από το κεφάλαιο, εγχώριο και – κυρίως – εισαγόμενο. Η βία ενός κεφαλαίου που πρέπει διαρκώς να αυξάνεται για να διατηρήσει τις δομές εξουσίας που παράγει βρίσκει τον στόχο της στην κοινωνική βάση. Με το πρόσχημα της επένδυσης και της ανάπτυξης της οικονομίας, Ισραηλινά (και όχι μόνο) funds αγοράζουν μαζικά παραλίες, γειτονιές, και χωριά, μετατρέποντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών σε μετανάστες στον ίδιο τους τον τόπο. Όσο τα νούμερα ανεβαίνουν και το χρήμα ρέει μονόδρομα προς τα πάνω, τόσο βλέπουμε τα κοινωνικά και φυσικά αγαθά να μετατρέπονται σε επενδύσιμο εμπόρευμα, τις παραλίες να τσιμεντώνονται, τους υδροβιότοπους να καταστρέφονται, και τα ενοίκια να τριπλασιάζονται», ανέφερε στη σχετική ανάρτηση ο Ρουβίκωνας.
«Στο πλαίσιο αυτό, οι Ισραηλινοί σπεύδουν να «επενδύσουν» τα ματωμένα από την γενοκτονία λεφτά τους σε Airbnb και άλλα καταλύματα ή οικόπεδα-φιλέτα, τα οποία το ελληνικό κράτος ξεπουλάει σε τιμές ευκαιρίας. Ενώ ο λαός της Παλαιστίνης και του Λιβάνου σφαγιάζεται, οι τουρίστες σιωνιστές, στρατιώτες του IDF και οι οικογένειές τους καταφθάνουν κατά χιλιάδες με κρουαζιερόπλοια, μετατρέποντας τα επενδυτικά τους τσιφλίκια σε πηγές εισοδήματος ή σε τόπους ξεκούρασης από τους βιασμούς και τις δολοφονίες αμάχων και παιδιών στη Γάζα. Οι ισραηλινές επενδύσεις αποτελούν μέρος της τακτικής «ήπιας δύναμης» του σιωνιστικού κράτους, ένα εργαλείο οικονομικής μόχλευσης του κράτους στο οποίο επενδύουν ώστε να ασκούν επιρροή σε θέματα εμπορικής συνεργασίας και διεθνών σχέσεων. Ταυτόχρονα, δημιουργούν τεράστια κέρδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την διατήρηση της πολυδάπανης, διεθνούς προπαγανδιστικής μηχανής του Ισραήλ (Χασμπάρα)”.
«Τάγματα εφόδου απειλούν και εκφοβίζουν Εβραίους»Στην ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος κάνει λόγο για νέα «τάγματα εφόδου» που «περιπολούν» σε κεντρικούς δρόμους της πόλης απειλώντας και εκφοβίζοντας Εβραίους, Σιωνιστές, Ισραηλινούς, τουρίστες, καταστηματάρχες”.
«Ενενήντα πέντε χρόνια πριν, οι μελανοχίτωνες των «ταγμάτων εφόδου» στοχοποιούσαν και κυνηγούσαν Εβραίους. Στις 27 Ιουνίου 2026, ακριβώς 95 χρόνια μετά, μελανοχίτωνες με παλαιστινιακές σημαίες στις μπλούζες τους οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα «τάγματα εφόδου» για να «περιπολούν» σε κεντρικούς δρόμους της πόλης απειλώντας και εκφοβίζοντας Εβραίους, Σιωνιστές, Ισραηλινούς, τουρίστες, καταστηματάρχες. Τότε, από το 1928 που ξεκίνησε η εκστρατεία μίσους, κάποιες πολιτικές δυνάμεις και κάποια μέσα ενημέρωσης συνδιαμόρφωσαν το αντισημιτικό κλίμα που κορυφώθηκε το βράδυ μεταξύ 29 και 30 Ιουνίου 1931, όπου οργανώθηκε επίθεση στους εβραϊκούς συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης κατά την οποία πυρπολήθηκε ο συνοικισμός «Κάμπελ».
Και στις δύο περιπτώσεις -τότε και σήμερα- κυριαρχεί το μίσος εναντίον των Εβραίων. Και σήμερα διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα εβραιοφοβίας που απειλεί όχι μόνο τους Έλληνες Εβραίους αλλά και την ευημερία του συνόλου των πολιτών. Διότι η ιστορία διδάσκει ότι ο αντισημιτισμός ξεκινάει την πορεία του με στόχο τους Εβραίους αλλά δεν σταματά ποτέ στους Εβραίους», αναφέρει το ΚΙΣΕ.
Παρατηρούμε με θλίψη την ανοχή που δείχνουν οι αρχές της πολιτείας και οι κοινωνικοί φορείς απέναντι σε αυτό το νέο κύμα φανατισμού που εκδηλώνεται εναντίον Εβραίων πολιτών του Κράτους του Ισραήλ που επισκέπτονται τη χώρα μας είτε επειδή αγαπούν τη φύση της και τους ανθρώπους της είτε επειδή θέλουν να επενδύσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των δύο λαών. Αυτά τα “τάγματα εφόδου” και οι οπαδοί τους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις στρατηγικής σημασίας σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε μια περίοδο αστάθειας στην ανατολική Μεσόγειο που απειλεί την ασφάλεια και των δύο χωρών.
Είμαστε βέβαιοι ότι τα «τάγματα εφόδου» του 2026 θα απομονωθούν και θα ηττηθούν, όπως ηττήθηκαν τα «τάγματα εφόδου» της Χρυσής Αυγής του 2012, και ότι τελικά η Ελληνική κοινωνία και η Ελληνική Πολιτεία του 2026 θα υπερασπιστούν τις αξίες της Δημοκρατίας και του πολιτισμού και δεν θα επιτρέψουν την υπονόμευσή τους από τους οπαδούς του μίσους και του φανατισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.
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