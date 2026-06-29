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Λήμνος: Επιχείρηση διάσωσης δύο χειριστών SUP που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους
Λήμνος: Επιχείρηση διάσωσης δύο χειριστών SUP που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους
Εντοπίστηκαν σώοι στον κόλπο του Μούδρου – Διοικητικές κυρώσεις από το Λιμεναρχείο Μύρινας.
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μούδρου, στη νότια Λήμνο, όταν δύο χειριστές σανίδας όρθιας κωπηλασίας (SUP) παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην παραλία «Παρθενόμυτος».
Μετά την ειδοποίηση προς το Λιμεναρχείο Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με τη συμμετοχή πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συνέδραμαν στις έρευνες.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, περιπολικό όχημα που κινήθηκε κατά μήκος της ακτογραμμής, το ερασιτεχνικό σκάφος «ΜΑΛΑΜΑ» καθώς και τα αλιευτικά «ΠΑΝΑΓΙΑ» και «ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ ΙΙΙ».
Οι δύο αλλοδαποί χειριστές, ηλικίας 45 και 38 ετών και υπήκοοι Βουλγαρίας, εντοπίστηκαν τελικά από το σκάφος «ΜΑΛΑΜΑ», το οποίο τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στην παραλία «Σκίδι», επίσης στον κόλπο του Μούδρου.
Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, οι δύο άνδρες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε η διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν οι αιφνίδιες μεταβολές των καιρικών συνθηκών για όσους ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
Το Λιμεναρχείο Μύρινας εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ έχει γνωστοποιηθεί ότι σε βάρος των δύο χειριστών πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Μετά την ειδοποίηση προς το Λιμεναρχείο Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με τη συμμετοχή πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συνέδραμαν στις έρευνες.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, περιπολικό όχημα που κινήθηκε κατά μήκος της ακτογραμμής, το ερασιτεχνικό σκάφος «ΜΑΛΑΜΑ» καθώς και τα αλιευτικά «ΠΑΝΑΓΙΑ» και «ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ ΙΙΙ».
Οι δύο αλλοδαποί χειριστές, ηλικίας 45 και 38 ετών και υπήκοοι Βουλγαρίας, εντοπίστηκαν τελικά από το σκάφος «ΜΑΛΑΜΑ», το οποίο τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στην παραλία «Σκίδι», επίσης στον κόλπο του Μούδρου.
Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, οι δύο άνδρες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε η διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν οι αιφνίδιες μεταβολές των καιρικών συνθηκών για όσους ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
Το Λιμεναρχείο Μύρινας εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ έχει γνωστοποιηθεί ότι σε βάρος των δύο χειριστών πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
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