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Πεντάχρονος με φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον αέρα, τον έσωσε το Λιμενικό - Συνελήφθησαν οι γονείς
Πεντάχρονος με φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον αέρα, τον έσωσε το Λιμενικό - Συνελήφθησαν οι γονείς
Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Λήμνο, όταν ένα πεντάχρονο παιδί που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως, στα δυτικά του νησιού.
Η Λιμενική Αρχή Μύρινας ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και ενεργοποίησε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κινητοποιώντας πλωτά και χερσαία μέσα για τον εντοπισμό και τη διάσωση του ανηλίκου.
Στην επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, περιπολικό όχημα που πραγματοποίησε έρευνες από την ξηρά, καθώς και τρία ερασιτεχνικά σκάφη, τα «ΕΝΤΖΙΑΝΣΙ», «ΝΑΤΑΣΣΑ» και «ΑΝΕΜΟΣ», στο τελευταίο από τα οποία επέβαινε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής για τον συντονισμό των ενεργειών.
Ο πεντάχρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το παιδί ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Ωστόσο, η υπόθεση είχε και ποινική συνέχεια. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Μύρινας, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία ημέρα κατά την οποία στη Λήμνο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με το Λιμενικό να υπενθυμίζει ότι η χρήση φουσκωτών μέσων στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ειδικά για μικρά παιδιά, και απαιτεί συνεχή επίβλεψη από τους συνοδούς τους.
Η Λιμενική Αρχή Μύρινας ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και ενεργοποίησε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κινητοποιώντας πλωτά και χερσαία μέσα για τον εντοπισμό και τη διάσωση του ανηλίκου.
Στην επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, περιπολικό όχημα που πραγματοποίησε έρευνες από την ξηρά, καθώς και τρία ερασιτεχνικά σκάφη, τα «ΕΝΤΖΙΑΝΣΙ», «ΝΑΤΑΣΣΑ» και «ΑΝΕΜΟΣ», στο τελευταίο από τα οποία επέβαινε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής για τον συντονισμό των ενεργειών.
Ο πεντάχρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το παιδί ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Ωστόσο, η υπόθεση είχε και ποινική συνέχεια. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Μύρινας, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία ημέρα κατά την οποία στη Λήμνο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με το Λιμενικό να υπενθυμίζει ότι η χρήση φουσκωτών μέσων στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ειδικά για μικρά παιδιά, και απαιτεί συνεχή επίβλεψη από τους συνοδούς τους.
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