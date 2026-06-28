Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγοσώστης
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικος Ναυαγοσώστης

Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγοσώστης

Παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας

Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγοσώστης
Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην ακτή Αρωγής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο «Σισμανόγλειο - Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστική ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη της οργανωμένης παραλίας, ο οποίος κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού πριν από τη διακομιδή του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης