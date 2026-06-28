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Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγοσώστης
Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγοσώστης
Παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας
Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην ακτή Αρωγής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο «Σισμανόγλειο - Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστική ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη της οργανωμένης παραλίας, ο οποίος κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού πριν από τη διακομιδή του.
Στη συνέχεια ο 17χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστική ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη της οργανωμένης παραλίας, ο οποίος κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού πριν από τη διακομιδή του.
Στη συνέχεια ο 17χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
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