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Πάνω από 2.600 συλλήψεις παράνομων μεταναστών και 72 διακινητών τον Μάιο από το Λιμενικό
Πάνω από 2.600 συλλήψεις παράνομων μεταναστών και 72 διακινητών τον Μάιο από το Λιμενικό
Σε ό,τι αφορά την παράνομη έξοδο από τη χώρα, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά
Συνολικά 2.663 παράνομοι μετανάστες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος συνελήφθησαν συνολικά 2.663 άτομα, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη 72 διακινητών που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά τους.
Παράλληλα από το Λιμενικό Σώμα, κατασχέθηκαν πέντε σκάφη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των μεταναστών προς τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα.
Σε ό,τι αφορά την παράνομη έξοδο από τη χώρα, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά κατά τον ίδιο μήνα. Οι αρχές συνέλαβαν πέντε αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας ενώ επιχειρούσαν να μεταβούν παράνομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθη ένας διακινητής, κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ατόμων και εντοπίστηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα των αρμόδιων αρχών για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος συνελήφθησαν συνολικά 2.663 άτομα, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη 72 διακινητών που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά τους.
Παράλληλα από το Λιμενικό Σώμα, κατασχέθηκαν πέντε σκάφη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των μεταναστών προς τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα.
Σε ό,τι αφορά την παράνομη έξοδο από τη χώρα, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά κατά τον ίδιο μήνα. Οι αρχές συνέλαβαν πέντε αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας ενώ επιχειρούσαν να μεταβούν παράνομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθη ένας διακινητής, κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ατόμων και εντοπίστηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα των αρμόδιων αρχών για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.
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