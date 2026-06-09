ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ Κοζάνη Αγρίνιο Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο
Βασιλική Κόκκαλη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά χθες η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Ειδικότερα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν αφεθεί ελεύθεροι κατά περίπτωση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα τη δικογραφία που σχηματιστεί για την υπόθεση οι κατηγορούμενοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις να έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Βασιλική Κόκκαλη
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης