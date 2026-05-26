Πήγε να βγάλει selfie και έπεσε στον γκρεμό του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο ο 22χρονος τουρίστας: Εγκλωβίστηκε σε πεύκο και σώθηκε
Ο νεαρός αγνόησε τις απαγορευτικές πινακίδες, πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί και έφτασε στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει τη φωτογραφία - Γλίστρησε και έπεσε
Μια selfie στη διάσημη παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο ήταν αυτή για την οποία ταξίδεψε, αυθημερόν από την Αθήνα όπου έκανε τις διακοπές του, ο 22χρονος Αμερικανός και παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός αγνόησε τις προειδοποιητικές – απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν στο σημείο, πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί και έφτασε στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει την πολυπόθητη selfie.
Στην προσπάθειά του όμως, γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχη βουνό, καθώς εγκλωβίστηκε σε ένα πευκάκι στα πρώτα δέκα μέτρα του γκρεμού 300 μέτρων. Μάλιστα, κατά την πτώση του έφυγε το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε έναν βράχο, ελάχιστα μακρύτερα από τον ίδιο.
Ο 22χρονος, διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Όλα αυτά με 300 μέτρα γκρεμό από κάτω του και στηριζόμενος σε έναν θάμνο.
Επισκέπτες που είδαν το περιστατικό είχαν ειδοποιήσει επίσης τις Αρχές και κατέφθασαν στο σημείο 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομικοί, ασθενοφόρo του ΕΚΑΒ και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου.
