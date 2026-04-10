Καιρός - Τσατραφύλλιας: Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες
Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι ημέρες έως και την Κυριακή του Πάσχα, καθώς τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν τοπικά θα είναι περιορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια
Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι σύμμαχος για όσους επιλέξουν να ξεκινήσουν τις πασχαλινές τους διακοπές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά σήμερα αν και μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία , τη Χαλκιδική , τη Θράκη, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη θα έχουν μικρή διάρκεια. Έτσι κατά την περιφορά του Επιταφίου δε θα βρέχει.
Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 18 με 20 βαθμούς , στο Ιόνιο , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον το βράδυ η ψύχρα θα είναι έντονη με τα θερμόμετρα να μην ξεπερνούν τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και τους 12 στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ και από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, μέχρι 4 μποφόρ, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
Στην Αττική κυρίως μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για λίγες ψιχάλες .Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.
Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.
Το Μεγάλο Σάββατο προβλέπεται περισσότερη αστάθεια στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Το βράδυ όμως όλα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Χωρίς προβλήματα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει καμία αξιόλογη μεταβολή.
Για την Κυριακή του Πάσχα, όσοι επιλέξετε την ύπαιθρο για το ψήσιμο του οβελία ο καιρός θα είναι μαζί σας!
