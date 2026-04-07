Λοβέρδος για Άγιο Φως: «Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του»
ΕΛΛΑΔΑ
Νέες διαβεβαιώσεις από τον υφυπουργός Εξωτερικών καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει δύσκολη

Τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος σε συνέντευξή του, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει δύσκολη.

Συγκεκριμένα,  μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Από εκεί ο κ. Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι το Άγιο Φως είναι η ψυχή των Ελλήνων την περίοδο του Πάσχα. Υπογράμμισε ότι «συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ηθικά και συναισθηματικά, αλλά και ψυχολογικά».

«Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας», συμπλήρωσε.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

