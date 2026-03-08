Στη Λεμεσό η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen, ενισχύεται η ναυτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο

Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Με φρεγάτες από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα και βρετανικές ενισχύσεις, η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται επιχειρησιακό κέντρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Στη Λεμεσό ελλιμενίστηκε σήμερα η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen (F223), η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο της UNIFIL (Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο). Η φρεγάτα αντικατέστησε την επίσης Γερμανική Sachsen-Anhalt, η οποία ολοκλήρωσε την εξάμηνη αποστολή της στη Μεσόγειο.
Η παρουσία της φρεγάτας, η οποία έχει καταπλεύσει πολλές φορές στο λιμάνι Λεμεσού στο πρόσφατο παρελθόν, εντάσσεται στην ενίσχυση της ναυτικής δύναμης της UNIFIL Maritime Task Force στην Ανατολική Μεσόγειο, προστατεύοντας συμμάχους και τα σύνορα της ΕΕ, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για μια σύγχρονη φρεγάτα κλάσης Baden-Württemberg (F125) του γερμανικού Ναυτικού, η οποία αντικατέστησε τη φρεγάτα Sachsen-Anhalt, η οποία εκτελούσε εξάμηνη αποστολή στη Μεσόγειο.
Η άφιξη του πλοίου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη ότι η Γερμανία θα συνδράμει στα προληπτικά μέτρα προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε δηλώσει ότι, ύστερα από επικοινωνία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, υπήρξε επιχειρησιακή επαφή των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων Κύπρου και Γερμανίας.
Παράλληλα, η Ιταλία έχει γνωστοποιήσει πρόθεση να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego, ενώ η Ισπανία τη Cristobal Colon. Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες, μεταξύ των οποίων και την Κίμων.
Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ είχε επιβεβαιώσει ότι η βάση στο Ακρωτήρι χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία αποστολών για αναχαίτιση drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με τις επιχειρήσεις να υποστηρίζονται από μαχητικά F-35 που βρίσκονται στην Κύπρο από τον περασμένο μήνα.
Η Κύπρος μετατρέπεται σε επιχειρησιακό σημείο αναφοράς για ευρωπαϊκές και συμμαχικές δυνάμεις, επειδή η γεωγραφία δεν αλλάζει και η κρίση στην περιοχή δεν αφήνει περιθώρια για θεωρίες ουδετερότητας.
Η παρουσία της φρεγάτας, η οποία έχει καταπλεύσει πολλές φορές στο λιμάνι Λεμεσού στο πρόσφατο παρελθόν, εντάσσεται στην ενίσχυση της ναυτικής δύναμης της UNIFIL Maritime Task Force στην Ανατολική Μεσόγειο, προστατεύοντας συμμάχους και τα σύνορα της ΕΕ, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για μια σύγχρονη φρεγάτα κλάσης Baden-Württemberg (F125) του γερμανικού Ναυτικού, η οποία αντικατέστησε τη φρεγάτα Sachsen-Anhalt, η οποία εκτελούσε εξάμηνη αποστολή στη Μεσόγειο.
Η άφιξη του πλοίου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη ότι η Γερμανία θα συνδράμει στα προληπτικά μέτρα προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το Βερολίνο μπαίνει στο κάδροΗ γερμανική φρεγάτα προστίθεται στο πλέγμα δυνάμεων που αναπτύσσεται στην περιοχή μετά το πλήγμα που καταγράφηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από ιρανικής κατασκευής drone.
Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε δηλώσει ότι, ύστερα από επικοινωνία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, υπήρξε επιχειρησιακή επαφή των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων Κύπρου και Γερμανίας.
Συγκέντρωση δυνάμεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕΗ γερμανική ανάπτυξη δεν είναι μεμονωμένη. Η γαλλική φρεγάτα Languedoc έχει ήδη αφιχθεί σε κυπριακά ύδατα, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ανακοινώσει και την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο.
Παράλληλα, η Ιταλία έχει γνωστοποιήσει πρόθεση να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego, ενώ η Ισπανία τη Cristobal Colon. Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες, μεταξύ των οποίων και την Κίμων.
Βρετανική κινητοποίησηΣτο ίδιο σκηνικό εντάσσεται και η βρετανική ενίσχυση. Η Βρετανία έχει αποστείλει στην Κύπρο δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat οπλισμένα με πυραύλους κατά drones, ενώ αναμενόταν και η αναχώρηση του αντιτορπιλικού HMS Dragon από το Πόρτσμουθ. Το BBC, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετέδωσε ακόμη ότι εξετάζεται και η αποστολή του αεροπλανοφόρου HMS Prince of Wales.
Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ είχε επιβεβαιώσει ότι η βάση στο Ακρωτήρι χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία αποστολών για αναχαίτιση drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με τις επιχειρήσεις να υποστηρίζονται από μαχητικά F-35 που βρίσκονται στην Κύπρο από τον περασμένο μήνα.
Η Κύπρος μετατρέπεται σε επιχειρησιακό σημείο αναφοράς για ευρωπαϊκές και συμμαχικές δυνάμεις, επειδή η γεωγραφία δεν αλλάζει και η κρίση στην περιοχή δεν αφήνει περιθώρια για θεωρίες ουδετερότητας.
