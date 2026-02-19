Για τι υπερηφανεύονται οι λαοί: Οι Έλληνες για την Ιστορία, οι Ιταλοί για τον Πολιτισμό και οι Τούρκοι για τον πατριωτισμό τους

«Ήλιος και θάλασσα», αλλά και ένα 19% χωρίς υπερηφάνεια

Η ελληνική προσέγγιση σε μια Ευρώπη που συχνά εμπιστεύεται τους θεσμούς

Περήφανοι για την Ιστορία, «φειδωλοί» για το κράτος: τι απάντησαν οι Έλληνες στην έρευνα του Pew για την εθνική υπερηφάνειαΗ Ιστορία –και λιγότερο οι θεσμοί ή η οικονομία– είναι ο βασικός λόγος που οι Έλληνες σήμερα δηλώνουν υπερήφανοι για τη χώρα τους, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center, που κατέγραψε «σε δικά τους λόγια» τι θεωρούν οι πολίτες ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας.Στην ελληνική περίπτωση, το αποτύπωμα είναι χαρακτηριστικό και, σε αρκετά σημεία, μοναδικό: το 37% αναφέρει ως πρώτο λόγο υπερηφάνειας την Ιστορία, με αναφορές στον «αρχαίο πολιτισμό» αλλά και στους «πολέμους των προγόνων» – από την Επανάσταση του 1821 έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα που είναι πιο πιθανό να επικαλεστεί την Ιστορία ως κύρια πηγή υπερηφάνειας.«Οι αρχαίες μας ρίζες είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας και οι αρχαίοι φιλόσοφοι μας διδάσκονται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας Έλληνας. Ένας άλλος είπε ότι είναι περήφανος για «τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη [και] τον ηρωισμό των προγόνων μας», ενώ αρκετοί Έλληνες ανέφεραν «τη χρυσή εποχή του Περικλή».Η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Το 31% των Ελλήνων δηλώνει υπερήφανο για τους ανθρώπους της χώρας, τους οποίους περιγράφει ως «φιλόξενους και ζεστούς». Ένα επιπλέον στοιχείο που καταγράφει η έρευνα είναι ότι πολλοί ερωτηθέντες εξέφρασαν υπερηφάνεια για όσους συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σχετικά με τον χειρισμό από την κυβέρνηση ενός τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, με τις κινητοποιήσεις για τη δεύτερη επέτειο να συμπίπτουν χρονικά με τη διεξαγωγή του γκάλοπ.Στις πιο «ήπιες» αναφορές, το 15% των Ελλήνων μιλά για τη γεωγραφία και το φυσικό περιβάλλον – από την ομορφιά και τη γεωγραφική θέση της χώρας, μέχρι την απλή, σχεδόν συνθηματική φράση «ο ήλιος και η θάλασσα». Την ίδια στιγμή, υπάρχει και η αντίθετη πλευρά: το 19% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται καθόλου υπερήφανο ή εκφράζει κριτική για τη χώρα.Εκεί ακριβώς φαίνεται το συγκριτικό ενδιαφέρον της έρευνας. Σε άλλες χώρες, ο βασικός λόγος υπερηφάνειας είναι αυτό που θα λέγαμε «κρατική μηχανή» ή «πολιτειακή αυτοεικόνα». Στη Σουηδία, για παράδειγμα, πάνω από τους μισούς (53%) δηλώνουν υπερήφανοι για το πολιτικό τους σύστημα.Στη Γερμανία, ο πρώτος πυλώνας υπερηφάνειας είναι η δημοκρατία και το ομοσπονδιακό σύστημα (36%), ενώ ακολουθούν –με αξιοσημείωτη έμφαση– η οικονομία (18%), οι ελευθερίες (16%, όπως η ελευθερία έκφρασης και μετακίνησης) και οι υπηρεσίες/κοινωνικό σύστημα (15%).Για μερικούς, η εθνική υπερηφάνεια συνδέεται με τη γλώσσα που μιλούν. Αυτό είναι συνηθισμένο στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, αλλά κυρίως στην Ουγγαρία. «Μπορούμε να εκφραστούμε καλύτερα με την ουγγρική γλώσσα, επειδή είναι πιο συναισθηματική από άλλες γλώσσες», είπε μια Ουγγαρέζα. «Είναι η πιο υπέροχη και σύνθετη γλώσσα στον κόσμο», είπε ένας Ούγγρος. Και στη Νότια Κορέα, πολλοί λένε ότι το Hangul, το κορεατικό αλφάβητο, τους κάνει υπερήφανους.Σε ορισμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ινδία, η Ινδονησία, η Νότια Αφρική και η Ισπανία, οι άνθρωποι είναι περήφανοι που στη χώρα τους ομιλούνται πολλές γλώσσες. Μια γυναίκα είπε ότι είναι περήφανη για τη Νότια Αφρική, επειδή «είναι η μόνη χώρα που έχει 11 επίσημες γλώσσες». Στην Ισπανία, ένας άνδρας είπε ότι είναι περήφανος, επειδή «έχουμε τρεις επίσημες γλώσσες, είμαστε πολύγλωσσοι».