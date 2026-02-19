Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Για τι υπερηφανεύονται οι λαοί: Οι Έλληνες για την Ιστορία, οι Ιταλοί για τον Πολιτισμό και οι Τούρκοι για τον πατριωτισμό τους
Παγκόσμια έρευνα από το Pew Research Center καταγράφει τις τάσεις σε χώρες ανά τον πλανήτη και τι κάνει τους λαούς υπερήφανους - Οι Ούγγροι θεωρούν τη γλώσσα τους την πιο εκφραστική - Ένα 15% δεν αισθάνεται καμία υπερηφάνεια για την Ελλάδα
Περήφανοι για την Ιστορία, «φειδωλοί» για το κράτος: τι απάντησαν οι Έλληνες στην έρευνα του Pew για την εθνική υπερηφάνεια
Η Ιστορία –και λιγότερο οι θεσμοί ή η οικονομία– είναι ο βασικός λόγος που οι Έλληνες σήμερα δηλώνουν υπερήφανοι για τη χώρα τους, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center, που κατέγραψε «σε δικά τους λόγια» τι θεωρούν οι πολίτες ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας.
Στην ελληνική περίπτωση, το αποτύπωμα είναι χαρακτηριστικό και, σε αρκετά σημεία, μοναδικό: το 37% αναφέρει ως πρώτο λόγο υπερηφάνειας την Ιστορία, με αναφορές στον «αρχαίο πολιτισμό» αλλά και στους «πολέμους των προγόνων» – από την Επανάσταση του 1821 έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα που είναι πιο πιθανό να επικαλεστεί την Ιστορία ως κύρια πηγή υπερηφάνειας.
«Οι αρχαίες μας ρίζες είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας και οι αρχαίοι φιλόσοφοι μας διδάσκονται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας Έλληνας. Ένας άλλος είπε ότι είναι περήφανος για «τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη [και] τον ηρωισμό των προγόνων μας», ενώ αρκετοί Έλληνες ανέφεραν «τη χρυσή εποχή του Περικλή».
Η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Το 31% των Ελλήνων δηλώνει υπερήφανο για τους ανθρώπους της χώρας, τους οποίους περιγράφει ως «φιλόξενους και ζεστούς». Ένα επιπλέον στοιχείο που καταγράφει η έρευνα είναι ότι πολλοί ερωτηθέντες εξέφρασαν υπερηφάνεια για όσους συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σχετικά με τον χειρισμό από την κυβέρνηση ενός τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, με τις κινητοποιήσεις για τη δεύτερη επέτειο να συμπίπτουν χρονικά με τη διεξαγωγή του γκάλοπ.
Στη Γερμανία, ο πρώτος πυλώνας υπερηφάνειας είναι η δημοκρατία και το ομοσπονδιακό σύστημα (36%), ενώ ακολουθούν –με αξιοσημείωτη έμφαση– η οικονομία (18%), οι ελευθερίες (16%, όπως η ελευθερία έκφρασης και μετακίνησης) και οι υπηρεσίες/κοινωνικό σύστημα (15%).
Για μερικούς, η εθνική υπερηφάνεια συνδέεται με τη γλώσσα που μιλούν. Αυτό είναι συνηθισμένο στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, αλλά κυρίως στην Ουγγαρία. «Μπορούμε να εκφραστούμε καλύτερα με την ουγγρική γλώσσα, επειδή είναι πιο συναισθηματική από άλλες γλώσσες», είπε μια Ουγγαρέζα. «Είναι η πιο υπέροχη και σύνθετη γλώσσα στον κόσμο», είπε ένας Ούγγρος. Και στη Νότια Κορέα, πολλοί λένε ότι το Hangul, το κορεατικό αλφάβητο, τους κάνει υπερήφανους.
Σε ορισμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ινδία, η Ινδονησία, η Νότια Αφρική και η Ισπανία, οι άνθρωποι είναι περήφανοι που στη χώρα τους ομιλούνται πολλές γλώσσες. Μια γυναίκα είπε ότι είναι περήφανη για τη Νότια Αφρική, επειδή «είναι η μόνη χώρα που έχει 11 επίσημες γλώσσες». Στην Ισπανία, ένας άνδρας είπε ότι είναι περήφανος, επειδή «έχουμε τρεις επίσημες γλώσσες, είμαστε πολύγλωσσοι».
Ιταλία: πολιτισμός, κουζίνα, τοπίο – η υπερηφάνεια ως καθημερινό βίωμαΣτην Ιταλία, το επίκεντρο είναι ξεκάθαρα ο πολιτισμός: 38% δηλώνει υπερηφάνεια για τέχνες και κουλτούρα, με αναφορές στην Αναγέννηση και την «καλλιτεχνική κληρονομιά». Παράλληλα, οι Ιταλοί είναι από τους πιο πιθανό να μιλήσουν για φαγητό (18%) και για γεωγραφία/τοπία (24%), περιγράφοντας το εύρος των ιταλικών τοπίων «από τις Άλπεις έως τη θάλασσα».
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο πολιτισμός λειτουργεί όχι ως «ένδοξο χθες» αλλά ως ζωντανό σήμερα – ένα σύστημα αναφορών που συναντάς στην αρχιτεκτονική, στο τραπέζι, στην αισθητική της καθημερινότητας.
Τουρκία και Ισραήλ: λαός, ταυτότητα, ισχύςΣτην Τουρκία, το πρώτο σημείο υπερηφάνειας είναι ο λαός (20%) – φιλοξενία και πατριωτισμός, με ορισμένους να τονίζουν και το στοιχείο του «πολεμιστή». Ακολουθούν η Ιστορία (12%, Πόλεμος Ανεξαρτησίας, Ατατούρκ) και η στρατιωτική ισχύς (8%), με αναφορές, μεταξύ άλλων, στην αμυντική βιομηχανία και στα drones.
Στο Ισραήλ, αναδεικνύονται δύο πυλώνες: ο λαός (24%) και ο θρησκευτικός χαρακτήρας του κράτους (20%), με τη θρησκεία να εμφανίζεται ως πηγή υπερηφάνειας στο Ισραήλ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της έρευνας. Επιπλέον, οι Ισραηλινοί είναι από τους πιο πιθανό να αναφέρουν στρατό (13%) και καινοτομία (9%).
ΗΠΑ: «ελευθερίες», αλλά και ισχυρό αρνητικό φορτίοΣτις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπερηφάνεια περιστρέφεται συχνά γύρω από τις «ελευθερίες και τις πολιτικές ελευθερίες» (22%), με την έρευνα να σημειώνει έντονες κομματικές διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ ανήκουν στις χώρες όπου μια αρνητική απάντηση είναι σχετικά συχνή (20%), επίσης με ισχυρή κομματική απόκλιση.
Πώς έγινε η έρευναΤο Pew Research Center βασίστηκε στην Spring 2025 Global Attitudes Survey, με συνεντεύξεις τηλεφωνικές, δια ζώσης και online, σε εθνικά δείγματα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά), και κατόπιν κωδικοποίηση των ανοικτών απαντήσεων.
Η έρευνα διεξήχθη σε 33.486 άτομα σε 25 χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κένυα, Μεξικό, Ολλανδία, Νιγηρία, Πολωνία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.
