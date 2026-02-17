Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ στο Κολωνάκι
Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ στο Κολωνάκι
Το αλκοόλ στο αίμα της ήταν στα 0,83 mg/l - Η 36χρονη έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ
Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Η δίωξη είναι για δυο πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί με το αλκοόλ στο αίμα της να έχει μετρηθεί στο 0,83 mg/l.
Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, ότι η 36χρονη, η οποία είναι τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.
Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 36χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.
Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.
Η 36χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Η δίωξη είναι για δυο πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί με το αλκοόλ στο αίμα της να έχει μετρηθεί στο 0,83 mg/l.
Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, ότι η 36χρονη, η οποία είναι τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.
Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 36χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.
Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.
Η 36χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στο Κολωνάκι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα