Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ στο Κολωνάκι

ότι η 36χρονη, η οποία είναι τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος,

πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 36χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.

Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

