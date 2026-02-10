To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
«Μας ειρωνεύτηκαν, μας είπαν ότι είμαστε θέατρο» λέει ο Ρούτσι για το επεισόδιο στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών
Τι είπε για το επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια και πώς σχολίασε τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά
Για τα επεισόδια έντασης που σημειώθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.
Ο ίδιος περιέγραψε πώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ξεκίνησε το λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον Βασίλη Καπερνάρο, επισημαίνοντας ότι: «Εκεί που γινόταν η δίκη κανονικά, έγινε διακοπή. Πάλι συνήγοροι από την άλλη πλευρά, μας ειρωνεύτηκαν. Υπήρξε συμπλοκή με τους συγγενείς και τους συνηγόρους. Μας είπαν ότι είμαστε ένα θέατρο, το είχαν ξανά πει και σε προηγούμενη δίκη. Φυσικό κι επόμενο, να ανάψουν τα αίματα, γιατί δεν είναι εύκολο να ακούς κάθε φορά τα ίδια ψέματα και κοροϊδία, είναι ψυχοφθόρο», είπε.
«Ένας οδηγός του κ. Καπερνάρου, μπήκε στο χώρο που είναι οι δικηγόροι, που απαγορεύεται, ήταν σαν μπράβος. Μία μητέρα από τα Τέμπη, μπήκε μπροστά για να απαντήσει στον κύριο Καπερνάρο και στον κύριο Ιωαννίδη και ο μπράβος την ρώτησε ποια είσαι εσύ; Κι εγώ απάντησα δε ξέρεις ποια είναι; Μητέρα είναι».
Στη συνέχεια, ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι, κατά την άποψή του, υπάρχει προσπάθεια να απομακρυνθούν οι συγγενείς των θυμάτων από τη δικαστική αίθουσα, τονίζοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε καταλάβει: Όπως δήλωσε και χθες ο κύριος Ιωαννίδης "Καλό είναι να μη παριστάνονται οι συγγενείς στην αίθουσα", επειδή εμείς μιλάμε. Ξεφεύγουν από το καθήκον τους κάθε φορά, σκοπός τους είναι να μην είμαστε στην αίθουσα, για να ειρωνεύονται όποτε θέλουν. Προκαλούν με τις δηλώσεις τους, για αυτό διακόπτονται οι δίκες».
Ο ίδιος έκανε λόγο για απειλητική στάση, τονίζοντας ότι «οι συνήγοροι δεν τους θέλουν στην αίθουσα για να μπορούν να ειρωνεύονται χωρίς αντίδραση».
Για το περιστατικό έξω από τα δικαστήρια σημείωσε ότι «οι συνήγοροι της άλλης πλευράς μας ειρωνεύτηκαν, με αποτέλεσμα να αντιδράσουμε και να υπάρξει συμπλοκή. Μας είπαν ότι είμαστε ένα θέατρο, κάτι που έχουν ξαναπεί. Τότε άναψαν τα αίματα και εμφανίστηκε ένας άνδρας που όπως μας είπαν ήταν ο οδηγός του κ. Καπερνάρου. Ήταν σαν μπράβος και μπήκε μπροστά σε μια μητέρα και της έλεγε «ποια είσαι εσύ».
Απαντώντας σε ερώτηση του πάνελ, ο κ. Ρούτσι σημείωσε ότι δεν γνωρίζει εάν έχουν κατατεθεί μηνύσεις για την πιθανότητα τα βίντεο να είναι πλαστά.
Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε ότι «αν και υπάρχει διάσπαση στην πλευρά των συγγενών», δεν επιθυμεί να σχολιάσει τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας επιλέγει να διεκδικήσει δικαίωση. Επανέλαβε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με κόμματα και την πολιτική και ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του.
Για τις εκταφές των σορών είπε ότι από την πλευρά των συγγενών έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις και συμπλήρωσε ότι η διαδικασία έχει «παγώσει» επειδή «δεν υπάρχουν πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ελλάδα» για να γίνουν όλες οι εξετάσεις που έχει ζητήσει και πρόσθεσε ότι η εισαγγελέας δεν τους επιτρέπει να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό.
Τι είπε για Καρυστιανού και ΠλακιάΑναφερόμενος στις τοποθετήσεις του Νίκου Πλακιά, σημείωσε πως «εδώ και δύο χρόνια έχουμε διαφορετική γραμμή, αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα παιδιά του, δεν θέλω να σχολιάσω».
