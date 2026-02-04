Λάρισα: Αναβιώνει στο εφετείο η άγρια δολοφονία της 35χρονης Ιωάννας σε υπόγειο στο κέντρο της πόλης το 2022
Ο αλλοδαπός πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Η υπόθεση της δολοφονίας 35χρονης Ιωάννας, που σημειώθηκε το 2022 στο κέντρο της Λάρισας, ξεκίνησε να εκδικάζεται χθες σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο Λάρισας. Κατηγορούμενος είναι ο 31χρονος σήμερα, Πακιστανός σύντροφός της.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, φέρεται στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022 να τη χτύπησε στο κεφάλι με αμβλύ όργανο και στη συνέχεια να τύλιξε τη σορό της με μία κουβέρτα, μέσα στην υπόγεια γκαρσονιέρα επί της οδού Παπαναστασίου, όπου διέμεναν.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον εντοπισμό της σορού της 35χρονης, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ο τότε 30χρονος κατηγορούμενος εξαφανίστηκε και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές. Τελικά, εντοπίστηκε στη Χάγη, όπου συνελήφθη από τις ολλανδικές αρχές βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης, ενώ τον φετινό Ιανουάριο εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Πηγή: onlarissa.gr

