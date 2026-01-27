Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Θα ληφθούν καταθέσεις από επτά εργαζόμενους που επέζησαν και από τα άλλα 18 άτομα που ήταν στην βάρδια τους και δεν βρίσκονταν εκεί
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για την έκρηξη και φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» που στέρησαν τη ζωή από πέντε γυναίκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχει ήδη καταθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμα όλες οι καταθέσεις από τους επτά επιζώντες της φωτιάς. Θα ληφθούν καταθέσεις και από τα άλλα 18 άτομα που ήταν στην βάρδια τους και δεν βρίσκονταν εκεί, όπως και από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Μόλις κλείσει ο φάκελος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ήδη ο εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για κάθε νεότερο στοιχείο και για την εξέλιξη της έρευνας.
Μεταξύ άλλων, στη δικογραφία θα περιλαμβάνεται το πόρισμα της ΔΑΕΕ, της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής αλλά και η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ αναμένονται και ιστολογικές εξετάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία και το δείγμα από την πέμπτη γυναίκα που βρέθηκε σήμερα, ενώ τα άλλα τέσσερα έχουν ήδη σταλεί για τη διαδικασία της ταυτοποίησης.
