Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Φωτιά Εργοστάσιο Βιολάντα Πυροσβεστική Κατάθεση

Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Θα ληφθούν καταθέσεις από επτά εργαζόμενους που επέζησαν και από τα άλλα 18 άτομα που ήταν στην βάρδια τους και δεν βρίσκονταν εκεί

Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Στράτος Λούβαρης
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για την έκρηξη και φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» που στέρησαν τη ζωή από πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχει ήδη καταθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμα όλες οι καταθέσεις από τους επτά επιζώντες της φωτιάς. Θα ληφθούν καταθέσεις και από τα άλλα 18 άτομα που ήταν στην βάρδια τους και δεν βρίσκονταν εκεί, όπως και από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Μόλις κλείσει ο φάκελος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ήδη ο εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για κάθε νεότερο στοιχείο και για την εξέλιξη της έρευνας.
Πυροσβεστική Υπηρεσία Νόμου Τρικάλων (1)


Μεταξύ άλλων, στη δικογραφία θα περιλαμβάνεται το πόρισμα της ΔΑΕΕ, της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής αλλά και η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ αναμένονται και ιστολογικές εξετάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Πυροσβεστική Υπηρεσία Νόμου Τρικάλων


Κλείσιμο
Μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία και το δείγμα από την πέμπτη γυναίκα που βρέθηκε σήμερα, ενώ τα άλλα τέσσερα έχουν ήδη σταλεί για τη διαδικασία της ταυτοποίησης.

Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τρίκαλα: Σε εξέλιξη οι καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Στράτος Λούβαρης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης