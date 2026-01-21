Δείτε live πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, πότε αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα στην Αττική
Δείτε live πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, πότε αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα στην Αττική
Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και ανέμους έντασης έως 10 μποφόρ
Το κύμα της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, οπότε και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα της Πέμπτης και μετά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ κακοκαιρία προβλέπεται στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους.
Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις θα έχουμε πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Παράλληλα, προβλέπονται νοτιάδες έντασης έως και 10 μποφόρ στα Δωδεκάνησα με εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Βροχερό θα παραμείνει το σκηνικό στην Αττική και αύριο με νεφώσεις και βροχές από το μεσημέρι και μετά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ παροδική συννεφιά θα έχει και η Θεσσαλονίκη με βόρειους ανέμους, που σταδιακά θα εξασθενήσουν, με θερμοκρασία από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου.
Για σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Τάσος Αρνιακός, που χαρακτηριστικά τονίζει ότι την Τετάρτη είχαμε την κορύφωση των φαινομένων.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας νωρίτερα με ανάρτησή του ενημέρωνε ότι μετά τις 9 το βράδυ η βροχόπτωση στην Αθήνα θα εξασθενούσε.
Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης χαρακτήρισε την σημερινή βροχόπτωση, συνηθισμένη χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία, ενώ κι εκείνος με τη σειρά του τονίζει ότι σταδιακά η κακοκαιρία μετακινείται προς το Αιγαίο.
Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι και καλώντας για περιορισμό των μετακινήσεων.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: « Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.
Σημειώνεται ότι αύριο, τόσο σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όσο και στα προάστια θα βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με την βροχόπτωση να κορυφώνεται τμηματικά, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καταιγίδες θα σημειωθούν από τις 05:00 έως τις 08:00 και από τις 17:00 έως τις 23:00.
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026
🆘 Due to severe weather conditions expected to affect the Regional Unit of the #North_Aegean from tonight until Thursday 22-01-26 noon, limit your movements to essential only
‼️Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/PCgVaU15Yy…
Που σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχήςΗ Αττική για ακόμη μια φορά υπέφερε από την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και δεν σταμάτησε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αυξομειώσεις στην έντασή της.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.
Σημειώνεται ότι αύριο, τόσο σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όσο και στα προάστια θα βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με την βροχόπτωση να κορυφώνεται τμηματικά, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καταιγίδες θα σημειωθούν από τις 05:00 έως τις 08:00 και από τις 17:00 έως τις 23:00.
