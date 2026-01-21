Δεκαοκτώ χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ στον 45χρονο οδηγό με την Porsche στα Χανιά

Το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή για τον 45χρονο που προκάλεσε το θανατηφόρο Τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή τον Ιανουάριο του 2025

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στον 45χρονο οδηγό της Porsche, που προκάλεσε το



Σύμφωνα με πληροφορίες του







Νωρίτερα, την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις κατηγορίες είχε προτείνει η εισαγγελέας έδρας.



Στην πρόταση της τόνισε πως ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσικό φάρμακο, που δεν επιτρέπει την οδήγηση, και ότι πήρε με τη βία τα κλειδιά του αυτοκινήτου του από το φίλο του και επέμενε να οδηγήσει. Υπογράμμισε πως ο 45χρονος είχε μια σταθερά παραβατική συμπεριφορά και ότι μετά το ατύχημα δεν δίστασε να κατονομάσει το φίλο του ως οδηγό και όχι το εαυτό του.







«Κατέστρεψα μια οικογένεια» Είχε προηγηθεί η απολογία του οδηγού της Πόρσε, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 21χρονου. «Κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου», είπε. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε εμπράκτως να δείξει τη μετάνοιά του, καθώς βρισκόταν στη φυλακή.



Τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη. Ο πατέρας του, εμφανώς φορτισμένος, κατά τη διάρκεια κατάθεσης πραγματογνώμονα της οικογένειας του κατηγορούμενου, δήλωσε «είναι δικαιοσύνη αυτή; Να βγάλει το παιδί ότι έφταιγε; Ντροπή!», αποχωρώντας στη συνέχεια από την αίθουσα.



Κλείσιμο



Το χρονικό του μοιραίου τροχαίου Το δυστύχημα έγινε στις 11 Ιανουαρίου, όταν ο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη λάβει πρόστιμο από την τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, διασχίζει τη λεωφόρο Σούδας με μεγάλη ταχύτητα.



Στο αντίθετο ρεύμα κινείται ο Παναγιώτης Καρατζής με το δικό του αυτοκίνητο. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και ο 22χρονος σκοτώθηκε.





Ο 45χρονος κατηγορούμενος, οδηγός της Πόρσε, οδηγήθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι οι εξής:



Ποινή κάθειρξης 18 χρόνων και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ γιαστον 45χρονο οδηγό της Porsche, που προκάλεσε το θανατηφόρο Τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας , με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή τον Ιανουάριο του 2025, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων.Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr , η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι, εάν η Τροχαία είχε ενεργήσει όπως όφειλε, ο κατηγορούμενος δεν θα είχε βρεθεί στη θέση του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.Στη συνέχεια, από την πλευρά της υπεράσπισης κατατέθηκε αίτημα για αναστολή της ποινής ενόψει της έφεσης, καθώς και για κατ’ οίκον περιορισμό του κατηγορούμενου.Νωρίτερα, την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις κατηγορίες είχε προτείνει η εισαγγελέας έδρας.Στην πρόταση της τόνισε πως ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσικό φάρμακο, που δεν επιτρέπει την οδήγηση, και ότι πήρε με τη βία τα κλειδιά του αυτοκινήτου του από το φίλο του και επέμενε να οδηγήσει. Υπογράμμισε πως ο 45χρονος είχε μια σταθερά παραβατική συμπεριφορά και ότι μετά το ατύχημα δεν δίστασε να κατονομάσει το φίλο του ως οδηγό και όχι το εαυτό του.Μίλησε για τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του κατηγορούμενου και τόνισε πως η έρευνα έδειξε πως η Porsche βρέθηκε εντός του ρεύματος του Suzuki του 21χρονου θύματος, «που σημαίνει ότι ακόμα και αν είχε τα φώτα ρυθμισμένα πάνω του κανονικού δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα».Είχε προηγηθεί η απολογία του οδηγού της Πόρσε, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 21χρονου. «Κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου», είπε. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε εμπράκτως να δείξει τη μετάνοιά του, καθώς βρισκόταν στη φυλακή.Τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη. Ο πατέρας του, εμφανώς φορτισμένος, κατά τη διάρκεια κατάθεσης πραγματογνώμονα της οικογένειας του κατηγορούμενου, δήλωσε «είναι δικαιοσύνη αυτή; Να βγάλει το παιδί ότι έφταιγε; Ντροπή!», αποχωρώντας στη συνέχεια από την αίθουσα.Στη δίκη κατέθεσαν ως μάρτυρες ο διασώστης που βρέθηκε στον τόπο του τροχαίου και συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του 21χρονου, ένας οδηγός που διαπληκτίστηκε με τον κατηγορούμενο μερικές ώρες νωρίτερα του τροχαίου καθώς και άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου οδηγού της Πόρσε, τα οποία βρίσκονταν μαζί του νωρίτερα εκείνο το βράδυ.Το δυστύχημα έγινε στις 11 Ιανουαρίου, όταν ο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη λάβει πρόστιμο από την τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, διασχίζει τη λεωφόρο Σούδας με μεγάλη ταχύτητα.Στο αντίθετο ρεύμα κινείται ο Παναγιώτης Καρατζής με το δικό του αυτοκίνητο. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και ο 22χρονος σκοτώθηκε.Ο 45χρονος κατηγορούμενος, οδηγός της Πόρσε, οδηγήθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι οι εξής:

- Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

- Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή.

- Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

- Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.