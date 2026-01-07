Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
«Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»: Η ανάρτηση Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού με... παραπομπή στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
«Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»: Η ανάρτηση Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού με... παραπομπή στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
Με αναφορά σε παλιά ελληνική ταινία απάντησε με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς σε προηγούμενο ποστ χρήστη που παραδέχτηκε ότι τον αδίκησε υποστηρίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί.
Συγκεκριμένα, ο πατέρας που έχασε δύο κόρες και μια ανιψιά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε σε σκηνή από την γνωστή ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».
«Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Πλακιάς.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:«Ο έξυπνος το παραδέχεται, ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.
@Casa_de_pape ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 7, 2026
