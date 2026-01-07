«Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»: Η ανάρτηση Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού με... παραπομπή στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

«Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» απάντησε σε χρήστη του Χ

Με αναφορά σε παλιά ελληνική ταινία απάντησε με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς σε προηγούμενο ποστ χρήστη που παραδέχτηκε ότι τον αδίκησε υποστηρίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας που έχασε δύο κόρες και μια ανιψιά στο σιδηροδρομικό  δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε σε σκηνή από την γνωστή ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

«Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Πλακιάς.

 Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται, ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.
Δεν είχες εσφαλμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.
Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.
Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».


