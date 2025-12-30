Οι πρώτες κάμερες στους δρόμους της Αττικής κατέγραψαν 10.000 οδηγούς να περνούν με κόκκινο
Οι πρώτες κάμερες στους δρόμους της Αττικής κατέγραψαν 10.000 οδηγούς να περνούν με κόκκινο
Σε δρόμους της Αττικής έχουν εγκατασταθεί οι κάμερες της περιφέρειας, για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και οι κάμερες ΑΙ, που μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις όπως χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, υπέρβαση των ορίων ταχύτητας
Περίπου 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη κατέγραψαν μέσα σε λίγες ημέρες οι πρώτες κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αττική, γεγονός που αποτυπώνει την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnew ότι τα στοιχεία προκύπτουν από λίγες δεκάδες κάμερες της περιφέρειας Αττικής, όσο και του πιλοτικού συστήματος με 8 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης της Τροχαίας Αττικής.
Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί δύο κατηγορίες καμερών: οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής και οι πρώτες οκτώ κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη.
Ειδικότερα, η περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση 388 καμερών, που ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που αποτελεί και έναν από τους πλέον συχνούς λόγους που υπάρχουν θανατηφόρες συγκρούσεις. Ήδη, έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες δεκάδες κάμερες. Μέχρι τον Ιούνιο, θα έχουν τοποθετηθεί όλες σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις.
Παράλληλα, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών τοποθέτησαν τις πρώτες 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη, «οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και μερικές ακόμα πολύ συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, προφανώς το όριο ταχύτητας». Στόχος των αρμοδίων είναι να επεκτείνουν τις κάμερες AI μέσω ενιαίου πανελλαδικού συστήματος.
Οι κάμερες ΑΙ μπορούν να αντιληφθούν ότι τα χέρια μας είναι δεσμευμένα με κάποια συσκευή, κάτι για το οποίο υπάρχουν κυρώσεις.
Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι κάμερες δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. «Καμία τεχνολογία, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση. Την παράβαση την βεβαιώνει ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή οι φωτογραφίες αυτές βγαίνουν σε μια κοινή πλατφόρμα, όπου ένας αστυνομικός, βεβαιώνει ότι αυτό είναι παράβαση, η οποία θα μας έρχεται στο κινητό».
Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων στην Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα. Συνοπτικά:
Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας
Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnew ότι τα στοιχεία προκύπτουν από λίγες δεκάδες κάμερες της περιφέρειας Αττικής, όσο και του πιλοτικού συστήματος με 8 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης της Τροχαίας Αττικής.
Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί δύο κατηγορίες καμερών: οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής και οι πρώτες οκτώ κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη.
Ειδικότερα, η περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση 388 καμερών, που ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που αποτελεί και έναν από τους πλέον συχνούς λόγους που υπάρχουν θανατηφόρες συγκρούσεις. Ήδη, έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες δεκάδες κάμερες. Μέχρι τον Ιούνιο, θα έχουν τοποθετηθεί όλες σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις.
Για τις κάμερες AI
Παράλληλα, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών τοποθέτησαν τις πρώτες 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη, «οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και μερικές ακόμα πολύ συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, προφανώς το όριο ταχύτητας». Στόχος των αρμοδίων είναι να επεκτείνουν τις κάμερες AI μέσω ενιαίου πανελλαδικού συστήματος.
Οι κάμερες ΑΙ μπορούν να αντιληφθούν ότι τα χέρια μας είναι δεσμευμένα με κάποια συσκευή, κάτι για το οποίο υπάρχουν κυρώσεις.
Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι κάμερες δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. «Καμία τεχνολογία, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση. Την παράβαση την βεβαιώνει ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή οι φωτογραφίες αυτές βγαίνουν σε μια κοινή πλατφόρμα, όπου ένας αστυνομικός, βεβαιώνει ότι αυτό είναι παράβαση, η οποία θα μας έρχεται στο κινητό».
Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων στην Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα. Συνοπτικά:
Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας
Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ
Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού
Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως
Ήδη, υπάρχει ένα πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής, που δίνει sms ενημέρωση για την κλήση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα.
«Θα ξεκινήσουμε εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία κανονικοποίησης των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχαία Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλοτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνεται ο πολίτης στο κινητό», είπε ο κ. Παπαστεργίου, που εκτιμά ότι το σύστημα σε πανελλαδική κλίμακα θα μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν από τις αρχές της άνοιξης.
Η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα, η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα με την καταγραφή παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.
Ένα άλλο ζήτημα αφορά τον τρόπο πληρωμής των προστίμων, καθώς μέχρι σήμερα, γίνονταν στους δήμους όπου διαπιστωνόταν η παράβαση, με αποτέλεσμα πολύχρονες καθυστερήσεις. Πλέον η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά.
Οι πολίτες θα ενημερώνονται με την κλήση και τη φωτογραφία, θα κάνουν ενστάσεις, ακόμη και έσω τηλεδιάσκεψης με αξιωματικό υπηρεσίας.
«Τα θετικά αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει να περιμένει ή ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στους διαδρόμους κόσμο. Και θα πληρώνεται με RF», σημείωσε.
Μέσω αυτού θα γίνεται ενοποίηση, διασταύρωση και ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός.
Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.
Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού
Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως
Μέσα Ιανουαρίου οι πρώτες παραβάσεις
Ήδη, υπάρχει ένα πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής, που δίνει sms ενημέρωση για την κλήση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα.
«Θα ξεκινήσουμε εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία κανονικοποίησης των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχαία Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλοτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνεται ο πολίτης στο κινητό», είπε ο κ. Παπαστεργίου, που εκτιμά ότι το σύστημα σε πανελλαδική κλίμακα θα μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν από τις αρχές της άνοιξης.
Η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα, η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα με την καταγραφή παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.
Για την πληρωμή των προστίμων
Ένα άλλο ζήτημα αφορά τον τρόπο πληρωμής των προστίμων, καθώς μέχρι σήμερα, γίνονταν στους δήμους όπου διαπιστωνόταν η παράβαση, με αποτέλεσμα πολύχρονες καθυστερήσεις. Πλέον η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά.
Οι πολίτες θα ενημερώνονται με την κλήση και τη φωτογραφία, θα κάνουν ενστάσεις, ακόμη και έσω τηλεδιάσκεψης με αξιωματικό υπηρεσίας.
«Τα θετικά αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει να περιμένει ή ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στους διαδρόμους κόσμο. Και θα πληρώνεται με RF», σημείωσε.
Το επόμενο βήμα της μεταρρύθμισηςΟι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση. Το επόμενο βήμα αφορά τη δημιουργία του «Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων».
Μέσω αυτού θα γίνεται ενοποίηση, διασταύρωση και ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός.
Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.
Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα