Οι πρώτες κάμερες στους δρόμους της Αττικής κατέγραψαν 10.000 οδηγούς να περνούν με κόκκινο

Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας ΦωτεινήςΔήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και ΕρμούΔήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. ΑλίµουΔήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και ΤήνουΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. ΑντιστάσεωςΉδη, υπάρχει ένα πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής, που δίνει sms ενημέρωση για την κλήση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα.«Θα ξεκινήσουμε εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία κανονικοποίησης των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχαία Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλοτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνεται ο πολίτης στο κινητό», είπε ο κ. Παπαστεργίου, που εκτιμά ότι το σύστημα σε πανελλαδική κλίμακα θα μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν από τις αρχές της άνοιξης.Η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα, η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα με την καταγραφή παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.Ένα άλλο ζήτημα αφορά τον τρόπο πληρωμής των προστίμων, καθώς μέχρι σήμερα, γίνονταν στους δήμους όπου διαπιστωνόταν η παράβαση, με αποτέλεσμα πολύχρονες καθυστερήσεις. Πλέον η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά.Οι πολίτες θα ενημερώνονται με την κλήση και τη φωτογραφία, θα κάνουν ενστάσεις, ακόμη και έσω τηλεδιάσκεψης με αξιωματικό υπηρεσίας.«Τα θετικά αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει να περιμένει ή ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στους διαδρόμους κόσμο. Και θα πληρώνεται με RF», σημείωσε.Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση. Το επόμενο βήμα αφορά τη δημιουργία τουΜέσω αυτού θα γίνεται ενοποίηση, διασταύρωση και ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός.Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.