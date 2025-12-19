Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευλογιά των αιγοπροβάτων

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τροπολογία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει ρύθμιση για την πρόσθετη προστασία των κτηνοτρόφων

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ρύθμιση για την πρόσθετη προστασία των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Με τη συγκεκριμένη διάταξη θεσπίζεται η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων, και ειδικότερα η αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών. Η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος.

Σκοπός της διάταξης είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης