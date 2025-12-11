Στα 84 εκατ. ευρώ αυξάνεται η συνολική αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά

Ενισχύεται το πλαίσιο στήριξης κατά 50% - Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο, ανάλογα με την περιοχή