Μενδώνη στο 9ο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών: Μείζον αίτημα της Ελλάδας η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

ενώ οι συζητήσεις των υπουργών είχαν ως βασικό σημείο αναφοράς τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στα πολιτιστικά αγαθά και στην παράνομη διακίνηση τους.







«Το σημαντικό είναι ότι εδώ στην Αθήνα αποφασίστηκε η διεύρυνση του φόρουμ με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ινδίας. Δυο πολιτισμών και δυο Κρατών που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη.



Στο επίκεντρο του φόρουμ βρέθηκαν δύο κρίσιμες προκλήσεις: Η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ένα φαινόμενο που απειλεί την ιστορική ταυτότητα πολλών λαών. Οι υψηλοί προσκεκλημένοι νωρίτερα είχαν ξεναγηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώτο φορούμ έλαβε χώρα στην αίθουσα του Παρθενώνα.



«Ήταν μια συνειδητή επιλογή προκειμένου να τονίσουμε και να αναδείξουμε το μείζον αίτημα της Ελλάδας, που είναι η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εδώ στην Ακρόπολη, ένα αίτημα που εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την πολιτική για την παράνομη διακίνηση και των επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στις χώρες που τα γέννησαν», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.



Από την ίδρυση του το 2017, το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών αποτελεί κοινή πρωτοβουλία δύο υπουργείων: του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών.



«Η παρουσία σας εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, για την ένατη υπουργική συνάντηση του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, επιβεβαιώνει εκ νέου την κοινή δέσμευση των χωρών μας να προστατεύουν και να προωθούν την πολιτιστική μας κληρονομιά με τρόπους που ενισχύουν τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, σε μια εποχή πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.



Στο φόρουμ υιοθετήθηκε η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία για την προστασία, την προβολή και την ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.το 2026.