Πικραμένος: Τοξική η αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης - Ο πολίτης οδηγείται σε λάθος συμπεράσματα
Πικραμένος: Τοξική η αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης - Ο πολίτης οδηγείται σε λάθος συμπεράσματα
Ο πρόεδρος του ΣτΕ παρουσίασε την ετήσια έκθεση του δικαστηρίου για το 2024
Κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του περασμένου έτους του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο πρόεδρός του Μιχάλης Πικραμένος έκανε έντονα παράπονα για το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει το έργο της Δικαιοσύνης και ειδικότερα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ενώ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει «τοξική την αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης».
Ο κ. Πικραμένος αρχικά εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για τον τρόπο με τον οποίο στα γκάλοπ θέτουν τα ερωτήματα προ τους πολίτες για την Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας γενικότερα την κατάσταση «πολύ μαύρη» και αυτό «οφείλεται σε μια γενικότερη αντίδραση της κοινωνίας, τα αίτια της οποίας είναι πολλά».
Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι «όσο βαθαίνει η κρίση των θεσμών τόσο είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για εξωστρέφεια λελογισμένη, για να παρουσιάζονται κατά το δυνατόν οι δικαστικές αποφάσεις, καθώς ο πολίτης δεν μπορεί να αντιληφθεί πως λειτουργεί η έννομη τάξη, οπότε συχνά οδηγείται σε λάθος συμπεράσματα».
Παράλληλα, ο κ. Πικραμένος τόνισε ότι «οι τοξικές ειδήσεις πουλάνε πολύ περισσότερο από τις θετικές ειδήσεις», αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι «πολλές φορές κανείς ένα καλό και θα σου πουν τα μειονεκτήματα του καλού, το φως πέφτει πάντα στην ατέλεια και όχι στην προσπάθεια».
Ο κ. Πικραμένος έκανε λόγο για μια «απομάγευση» των θεσμών αφού πλέον δεν υπάρχει τίποτα χωρίς έναν κακό σχολιασμό. «Αυτό οδηγεί σε μια πολύ βαθιά κρίση στη Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που οδηγούν στην «απομάγευση» των θεσμών δεν έχουν ποτέ και τίποτα να προτείνουν, ουσιαστικά πυροβολούν τα πόδια μας».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣτΕ, «οι κοινωνιολόγοι λένε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένος από τον χρόνο απονομής Δικαιοσύνης, γιατί στην σύγχρονη εποχή γίνονται όλα γρήγορα, ενώ οι χρόνοι της Δικαιοσύνης είναι διαφορετικοί».
Υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΣτΕ την τεράστια δουλειά που γίνεται στα δικαστήρια και τόνισε: «Οι άνθρωποι δουλεύουν νυχθημερόν και κάνουν δουλειά υψηλότατου επιπέδου», προσθέτοντας: «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε τους χρόνους μας. Δεν είναι μόνο οι αναβολές, αλλά πρέπει να μικρύνει και ο χρόνος μεταξύ συζητήσεως και δημοσίευσης της απόφασης. Δουλεύουμε εντατικά με παροτρύνσεις. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχει η καραμέλα της καθυστέρησης».
Κλείνοντας, ο κ. Πικραμένος τόνισε ότι «η Δικαιοσύνη είναι το μοναδικό θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία» και η αμφισβήτησή της είναι «πλήρης άρνηση της Δημοκρατίας».
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης το περασμένο έτος οι εκκρεμείς υποθέσεις την 1.1.2024 ήταν 11.504, το ίδιο έτος εισήχθησαν συνολικά 3.050 υποθέσεις, διεκπεραιώθηκαν 3.991 και 31.12.2024 οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν 10.564.
