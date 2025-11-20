Ψηφιακά «φρένα» στην πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους – Ποια είναι τα 3 νέα εργαλεία της κυβέρνησης
Με τρία νέα ψηφιακά συστήματα, που καλύπτουν από την επαλήθευση ηλικίας έως την καταγραφή εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εφήβων καθώς και σημείων λιανικής πώλησης, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος στην πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ και καπνό
Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία, που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες της απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους παρουσίασαν χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Παναγιώτης Στάθης.
Τα νέα εργαλεία προσεγγίζουν το ζήτημα σφαιρικά. Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, «πρόκειται για τη συνεργασία τριών υπουργείων, του Υπουργείου Υγείας, που θέσπισε τον νόμο απαγόρευσης αυτών των προϊόντων σε ανήλικους, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του νόμου και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που θα αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία, για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους ελέγχους».
