Ψηφιακά «φρένα» στην πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους – Ποια είναι τα 3 νέα εργαλεία της κυβέρνησης

Με τρία νέα ψηφιακά συστήματα, που καλύπτουν από την επαλήθευση ηλικίας έως την καταγραφή εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εφήβων καθώς και σημείων λιανικής πώλησης, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος στην πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ και καπνό