Νεαρός απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Πάτρα - Παρέμβαση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας, ο άντρας πείστηκε και βγήκε από το σπίτι του και ακολούθησε τις Αρχές
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στην πλατεία Βούδ της Πάτρας, καθώς ένας άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας, ο άντρας πείστηκε και βγήκε από το σπίτι του και ακολούθησε τις Αρχές.
Πρόκειται για έναν 23χρονο που πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί, καθώς είχε προσπαθήσει να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού. Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.
Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι πρώτου ορόφου ενώ νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγει σε μπαλκόνι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα».
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ είχε διακοπεί προσωρινά και η κυκλοφορία. Είχε συγκεντρωθεί και πλήθος κόσμου προκειμένου να παρακολουθήσει με αγωνία την κατάσταση.
Ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα», ενώ σύμφωνα άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως κρατάει μαχαίρι.
