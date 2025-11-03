Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Παραμυθιά
Ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Παραμυθιά, με θύμα έναν 57χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.
Ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό, σύμφωνα με το paramythia-online.gr.
Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 57χρονο στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας Παραμυθιάς.
