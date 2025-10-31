Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νέο τεύχος του Ygeiamou που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ

Μαθαίνουμε πώς να ενισχύουμε την άμυνα του οργανισμού μας και να φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία.
Ενημερωνόμαστε για τον προδιαβήτη, αλλά και για τις νέες διατροφικές τάσεις.
Ανακαλύπτουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές των ατόμων με άνοια, οι γυναίκες που βίωσαν καρκίνο του μαστού καθώς και οι οροθετικοί συνάνθρωποί μας.

Φροντίζουμε την όρασή μας, δυναμώνουμε τα οστά μας, αλλά και τις σχέσεις μας.
Μεγαλώνουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση και υιοθετούμε τις τελευταίες τάσεις ευεξίας.

Διαβάστε αυτά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στο Ygeia mou που
κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ

Ygeia mou, συμβουλές για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

