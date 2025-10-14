Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Δημοσιογράφος κατήγγειλε επίθεση από συνδικαλιστές στην Πάτρα - Τον χτύπησαν, του έσκισαν τα ρούχα - Βίντεο
Δημοσιογράφος κατήγγειλε επίθεση από συνδικαλιστές στην Πάτρα - Τον χτύπησαν, του έσκισαν τα ρούχα - Βίντεο
Στο Αρχαίο Ωδείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση όταν επιχείρησε να καταγράψει την ένταση ανάμεσα στους συνδικαλιστές και σε εργαζομένους που δεν ήθελαν να απεργήσουν - Καταδικάζει την επίθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Επίθεση καταγγέλλει πως δέχτηκε δημοσιογράφος στην Πάτρα, μετά το τέλος της πορείας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας.
Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν συνδικαλιστές μετέβησαν στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, υπήρξε ένταση μεταξύ συνδικαλιστών και εργαζομένων, κατά τις ίδιες πηγές.
Στο Αρχαίο Ωδείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση όταν επιχείρησε να καταγράψει το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη μήνυση που κατέθεσε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι συνδικαλιστές τον χτύπησαν και του έσκισαν τα ρούχα.
Ο ίδιος έχει προσκομίσει στην Ασφάλεια Πατρών βίντεο με το συμβάν, ενώ έχει ζητήσει να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.
Βίντεο από το pelop.gr στο οποίο απεικονίζεται η επίθεση που καταγγέλλει πως δέχτηκε ο δημοσιογράφος:
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», δέχθηκε φραστική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και πρώην γενικό γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το pelop.gr, περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, του έσκισαν τα ρούχα και επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο. Ο δημοσιογράφος ζήτησε βοήθεια από περίοικους και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μαρινάκης: Τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές
Την καταδίκη της κυβέρνησης για την «απρόκλητη επίθεση», που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εν ώρα ρεπορτάζ εξέφρασε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι «τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα».
Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη
Καταγγελία για επίθεση από περίπου 40 άτομα
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το pelop.gr, περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, του έσκισαν τα ρούχα και επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο. Ο δημοσιογράφος ζήτησε βοήθεια από περίοικους και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μαρινάκης: Τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές
Την καταδίκη της κυβέρνησης για την «απρόκλητη επίθεση», που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εν ώρα ρεπορτάζ εξέφρασε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι «τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα».
Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.
Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.
Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.
Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».
