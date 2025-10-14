Δημοσιογράφος κατήγγειλε επίθεση από συνδικαλιστές στην Πάτρα - Τον χτύπησαν, του έσκισαν τα ρούχα - Βίντεο

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».