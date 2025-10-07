Τέμπη: Πώς θα γίνει η διαδικασία της εκταφής θυμάτων και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Τέμπη: Πώς θα γίνει η διαδικασία της εκταφής θυμάτων και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Εντολή για προκαταρκτική εξέταση έδωσε η αρμόδια εισαγγελέας Πρωτοδικών στην Αστυνομία – Τι θα συμβεί με τους τεχνικούς συμβούλους
Τη διενέργεια όλων των εργαστηριακών ελέγχων και κάθε εξέτασης που θα κρίνουν απαραίτητη τα εργαστήρια ή οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου.
Στην εντολή για συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση, η Εισαγγελέας περιέγραψε βήμα-βήμα τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν την εκταφή των θυμάτων για τους συγγενείς που το ζήτησαν.
Ειδικότερα, ζητά τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων (ταυτοποίησης DNA, βιοχημικές, τοξικολογικές και κάθε άλλη που τα δικαστήρια θα κρίνουν απαραίτητη ή θα ζητήσουν οι συγγενείς).
Οι οικογένειες έχουν το δικαίωμα διορισμού τεχνικών συμβούλων. Όταν θα υπάρξει νομότυπος διορισμός, οι τεχνικοί σύμβουλοι θα μπορούν να είναι παρόντες στη διαδικασία, όπως προβλέπεται και από τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Η εισαγγελέας ζητά να προσδιοριστούν και να γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων τα εργαστήρια που θα γίνουν οι εξετάσεις, ενώ μετά τα αποτελέσματά τους, οι αρμόδιοι καλούνται να συντάξουν αναλυτικές εκθέσεις και να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα στην εισαγγελία. Μετά το τέλος των εξετάσεων, θα πρέπει να υπάρξουν και συμπληρωματικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
Παράλληλα, η εισαγγελέας ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση όσων έχουν μηνυθεί στο πλαίσιο δικογραφίας ότι ανασύρθηκε και να κληθούν για εξηγήσεις.
