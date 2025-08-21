Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό ΕΚΑΒ νοσοκομείο Πειραιάς

Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας

Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, όταν εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της να επιπλέει στη θάλασσα. 

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην ακτή και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος

Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό

Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης