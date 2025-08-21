Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, όταν εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της να επιπλέει στη θάλασσα.
Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην ακτή και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.
Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην ακτή και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα