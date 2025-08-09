Ασπρόπυργος: Για ρευματοκλοπή και όπλα οι 17 συλλήψεις από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -17- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων κ.α.Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-2- ηχεία μεγάλης ισχύος,σιδερογροθιά,γκλοπ,ξιφίδιο καθώς καικαταγραφικό μηχάνημα μαζί με -4- κάμερες.Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.