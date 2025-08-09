Ασπρόπυργος: Για ρευματοκλοπή και όπλα οι 17 συλλήψεις από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ - Δείτε φωτογραφίες
Ασπρόπυργος: Για ρευματοκλοπή και όπλα οι 17 συλλήψεις από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ - Δείτε φωτογραφίες
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Ανακοίνωση για τις 17 συλλήψεις που έγιναν στον Ασπρόπυργο στην επιχείρηση της αστυνομίας την Πέμπτη μετά τη «βροχή» από σφαίρες ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς εξέδωσε η ΕΛΑΣ.
Όπως αναφέρεται, σε βάρος των 17 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφίες «για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων κ.α.».
Παράλληλα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 7-8-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.
Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Όπως αναφέρεται, σε βάρος των 17 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφίες «για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων κ.α.».
- Από τις έρευνες στα σπίτια , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -2- ηχεία μεγάλης ισχύος,
- σιδερογροθιά,
- γκλοπ,
- ξιφίδιο καθώς και
- καταγραφικό μηχάνημα μαζί με -4- κάμερες.
Παράλληλα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την επιχείρηση στον Ασπρόπυργο
Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 7-8-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.
Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -17- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων κ.α.
Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-2- ηχεία μεγάλης ισχύος,
σιδερογροθιά,
γκλοπ,
ξιφίδιο καθώς και
καταγραφικό μηχάνημα μαζί με -4- κάμερες.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-2- ηχεία μεγάλης ισχύος,
σιδερογροθιά,
γκλοπ,
ξιφίδιο καθώς και
καταγραφικό μηχάνημα μαζί με -4- κάμερες.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα