Συνεργασίες ελληνικών ΑΕΙ με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ

από την Αμερική και την Ελλάδα και ιδιαίτερα την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων και Αμερικανών φοιτητών που σπουδάζουν στις αντίστοιχες χώρες, διοργανώθηκε το πρόγραμμα Pharos 3.0* από το Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό (Forum on Education Abroad).«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα για αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση ισχυρότερων συνδέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας», δήλωσε η Melissa Torres, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Forum on Education Abroad προσθέοντας: «Μέσω αυτών των συνεργασιών, σκοπεύουμε να παρέχουμε στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο».και υπεύθυνοι ιδρυμάτων και οργανισμών για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό (Study Abroad) από τις ΗΠΑ. Η διοργάνωση έλαβε χώρα με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και τη χρηματοδότηση μέσω ειδικού κονδυλίου για την Προώθηση της Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.Με έμφαση στην προσέλκυση Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα σπουδών μικρής ή μεγάλης διάρκειας, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα Pharos 3.0*, που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του College Year in Athens και αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να φέρει κοντά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα των δύο χωρών, προκειμένου να ενισχύσει την οικοδόμηση σχέσεων και τη δικτύωση μεταξύ τους με πολλά και σημαντικά οφέλη για τα κράτη και τους φοιτητές. Τα κεντρικά θέματα, που αναδείχθηκαν είχαν να κάνουν με τις προϋποθέσεις για τις σπουδές στο εξωτερικό, τη γνωριμία με οργανισμούς οι οποίοι μεσολαβούν μεταξύ των πανεπιστημίων και διευκολύνουν τη διεθνοποίηση.Στην εκδήλωση συμμετείχαν αποκλειστικά εκπρόσωποι πρυτανικών αρχών των Ελληνικών ΑΕΙ και υπεύθυνοι ιδρυμάτων και οργανισμών για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό (Study Abroad) από τις ΗΠΑ. Χαιρέτισαν οι Melissa Torres, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τουThe Forum on Education Abroad, Maria dG Olson, Επιτετραμένη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, Heidi Manley, επικεφαλής του USA Study Abroad του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη.Στο όραμα της Αμερικανικής Πρεσβείας να διευρυνθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους Έλληνες και Αμερικανούς νέους, αναφέρθηκε η Maria dG Olson, Επιτετραμμένη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Με αφορμή τις διαχρονικές και σταθερές πρωτοβουλίες της Πρεσβείας των Η.Π.Α., οι οποίες προάγουν τη διεθνή εκπαίδευση και τις πολιτισμικές ανταλλαγές, η Maria dG Olson δήλωσε: «Προέρχομαι από μια αγροτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλωσα σε μια μικρή αγροτική κοινότητα στο Μίσιγκαν και σπούδασα σε δημόσιο πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν. Μέρος του πανεπιστημιακού μου προγράμματος ήταν να σπουδάσω για ένα χρόνο στη νότια Γαλλία, και αυτή η εμπειρία μού άνοιξε τους ορίζοντες και μου έδωσε την ευκαιρία να δω τον κόσμο έξω από τον μικρό μου τόπο. Θέλω να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε, διότι είναι πολύ σημαντικό για τους νέους μας. Σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι σημαντικό να αναπτύσσουμε διαπροσωπικές σχέσεις».Η ίδια έκανε ιδιαίτερη μνεία στις συνεργασίες, οι οποίες έχουν ήδη ευδοκιμήσει μετά τις αντίστοιχες διοργανώσεις των προηγουμένων ετών.«Δύο χρόνια πριν, στο Εναρκτήριο Συνέδριο Pharos, υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα μία ιστορική αποστολή 70 εκπροσώπων από 30 Αμερικανικά κολλέγια και πανεπιστήμια – ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που συμμετείχε ποτέ σε διεθνές πρόγραμμα ακαδημαϊκών συνεργασιών», είπε η ίδια για να προσθέσει ότι σε σύμπραξη με το υπουργείο Παιδείας της χώρας μας, μετέβη για πρώτη φορά αποστολή εκπροσώπων Ελληνικών πανεπιστημίων στη μεγαλύτερη διεθνή εκπαιδευτική έκθεση NAFSA.Αποτυπώνοντας το ακαδημαϊκό τοπίο σε σχέση με τις προτιμήσεις των Αμερικανών φοιτητών για χώρες, όπου θα ήθελαν να παρακολουθήσουν έστω ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών – στοιχεία που συγκεντρώνονται στην ετήσια έκθεση Open Doors - η κ.Όλσεν τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο top ten όταν τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας βρίσκονταν στη 17η θέση. «Οι Αμερικανοί φοιτητές ενδιαφέρονται κυρίως για επιστημονικά πεδία όπως η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, η περιβαλλοντική έρευνα και άλλα. Μόλις πριν μερικές ημέρες, το πανεπιστήμιο Columbia εγκαινίασε το 10ο Παγκόσμιο Κέντρο του στην Αθήνα».

«Αλλά και η υποδοχή Ελλήνων φοιτητών στην Αμερική δεν είναι κάτι νέο», σημείωσε κι έκανε αναφορά στο College Year in Athens, το οποίο στα 60 χρόνια λειτουργίας του έχει υποδεχθεί χιλιάδες φοιτητές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στον πρόεδρο του οργανισμού, κ.Αλέξη Φυλακτόπουλο.Η τάση, που επικρατεί σήμερα μεταξύ των Αμερικανών φοιτητών είναι να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές για μικρότερα χρονικά διαστήματα.Όσο για την οικονομική παράμετρο των προγραμμάτων ακαδημαϊκών ανταλλαγών, σύμφωνα με την κ.Όλσεν, η επίδραση των Ελλήνων φοιτητών στην Αμερικανική οικονομία το 2022 αυξήθηκε σε περισσότερο από 100 εκ.δολάρια. Αλλά και οι χιλιάδες Αμερικανοί φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα για σπουδές, ωφελούν οικονομικά τόσο τα ίδια τα Ελληνικά πανεπιστήμια όσο και τις τοπικές κοινωνίες, που αυτά βρίσκονται, καθώς η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της διαμονής, των βιβλίων, της ψυχαγωγίας, των εκδρομών – επιπλέον των διδάκτρων – είναι σημαντική.Στη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες από την Αμερική - Penn State University (Abington), Texas A&M University, Morgan State University, Lehigh University, Ball State University - είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τα οφέλη από τυχόν συνεργασία με τα ελληνικά ΑΕΙ με τη διοργάνωση 3.0 να είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να ευνοείται η ουσιαστική δικτύωση και η καλλιέργεια συνεργασιών. Από την πλευρά της Ελλάδας, σε πάνελ συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Παντείου και Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση από άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, επίσης πήραν το λόγο για να παρουσιάσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τα οποία προέρχονται.Η προτεραιότητα που δίνεται στη διεθνοποίηση, το υψηλό επίπεδο σπουδών και έρευνας, η βιωματική μάθηση, το ασφαλές περιβάλλον, η εξαιρετική φιλοξενία, το προσιτό κόστος διαβίωσης αλλά και η εμπειρία του ελληνικού πολιτισμού συνολικά, συνθέτουν το δυνατό ακαδημαϊκό προφίλ της Ελλάδας ως πόλος έλξης για τους Αμερικανούς φοιτητές.Όπως τονίστηκε, μάλιστα, η χώρα μας δεν απευθύνεται μόνο στους ενδιαφερόμενους για ανθρωπιστικές σπουδές αλλά για όλα τα πεδία.Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης επεσήμανε ότι «οι διεθνείς φοιτητές έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στα διάφορα συστήματα, να κατανοούν το διαφορετικό τρόπο σκέψης». Προερχόμενος από ένα ΑΕΙ με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι φοιτητές από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια μπορούν να εξοικειωθούν με τον ευρωπαϊκό τρόπο επιστημονικής έρευνας. Επίσης, επειδή έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα εργαστήρια για να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους φοιτητές – σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική ή στον Καναδά, όπου οι σπουδές βασίζονται περισσότερο στο άτομο – οι νέοι που έρχονται στην Ελλάδα, μαθαίνουν ότι εστιάζουμε στην ομαδική δουλειά και στα συνεργατικά σχήματα. Πρόκειται για μία αξία, που μπορούν να πάρουν οι φοιτητές φεύγοντας και να την εφαρμόσουν στη χώρα τους».Το Pharos 3.0* διαδέχθηκε η πραγματοποίηση στην Αθήνα του 7ου διεθνούς Συνεδρίου Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) του Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων από την Αμερική και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ αυτών και ελληνικά πανεπιστήμια. Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει έναν χώρο διαλόγου για θέματα, που επηρεάζουν την εκπαίδευση στο εξωτερικό, ειδικά σε περιοχές με μακρά ιστορία κινητικότητας και μετανάστευσης.Ειδικότερα, στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση των διεθνών συνεργασιών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ιδιαίτερα η διάδοση σχετικών καλών πρακτικών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα και τα μέγιστα οφέλη για τους συμμετέχοντες.Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Γεώργιος Τσούνης, επισήμανε μεταξύ άλλων τη σπουδαιότητα της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας και την ανάγκη τα προγράμματα αυτά να προάγουν δημοκρατικές αρχές και κοινωνικές αξίες, όπως η συμπεριληπτικότητα για την παροχή ίσων ευκαιριών σε μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Όπως τόνισε ο κ.Τσούνης: «Ο κόσμος θα είναι καλύτερος αν όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες. Συμμετέχουμε, μαθαίνουμε, αναπτύσσουμε κατανόηση και ενσυναίσθηση. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι εξαιρετικά σημαντική. Γι’ αυτό είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πρόκειται για διεθνή συνδεσιμότητα και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, όπου φοιτητές από όλο τον κόσμο μπορούν να σπουδάσουν σε χώρες χωρίς σύνορα. Αυτή η διαδικασία ενισχύει την κατανόηση και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε όλους μας. Αυτός είναι ο κόσμος που πρέπει να επιδιώξουμε, και γι’ αυτόν τον λόγο φόρουμ όπως αυτό είναι τόσο σημαντικά».Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, κατά την ομιλία του εκπροσωπώντας τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, εστίασε στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση ποιότητας, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εξήρε τη συμμετοχή των 15 μέχρι σήμερα ελληνικών ΑΕΙ στις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Τόνισε ακόμα τα οφέλη των δράσεων διεθνών ανταλλαγών με ιδρύματα από όλον τον κόσμο - τόσο για τα ελληνικά ΑΕΙ όσο και για τη χώρα σε όλα τα επίπεδα και ενθάρρυνε τις εργασίες του Συνεδρίου για την καταγραφή καλών πρακτικών.Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο εθνικός φορέας για τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, το Study in Greece, διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Προώθηση Διεθνών Συνεργασιών για την Ενίσχυση της Φοιτητικής Κινητικότητας στην Ελλάδα».Η ημερίδα ανέδειξε την επιτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την προσφορά επιτυχημένων προγραμμάτων φοιτητικής κινητικότητας, τονίζοντας την αυξανόμενη επιρροή της χώρας στον τομέα της παγκόσμιας εκπαίδευσης.Στην παρουσίαση συμμετείχαν η Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάνου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ευάγγελος Κατσαρέλης, Διευθυντής Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Εκτελεστικός Διευθυντής του Study in Greece.Επιπλέον εκπρόσωποι από ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα έλαβαν μέρος σε διάφορες δράσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου EMEA.Το Forum on Education Abroad είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)(3) που έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ως Οργανισμός Ανάπτυξης Προτύπων για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό. Το Forum φιλοξενείται από τον στρατηγικό του εταίρο, το Dickinson College. Οραματίζεται ένα μέλλον όπου η εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης, ανταποκρίνεται στα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και είναι προσβάσιμη σε όλους τους φοιτητές. Η αποστολή του Forum είναι να καλλιεργεί εκπαιδευτικούς που προάγουν εμπειρίες υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση στο εξωτερικό, οι οποίες εμπνέουν περιέργεια, επηρεάζουν ζωές και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.