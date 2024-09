Πώς θα γίνεις πετυχημένος Pastry Chef

Sponsored ContentΗ ζαχαροπλαστική είναι η τέχνη της πιο εκλεπτυσμένης αλλά και της βασικότερης τροφής μας καθώς αφορά τα γλυκά, το ψωμί και τα υπόλοιπα αρτοποιήματα. Όσοι γνωρίζουν αυτή την τέχνη μπορούν, χρησιμοποιώντας μερικές βασικές πρώτες ύλες, να δημιουργήσουν μικρά αριστουργήματα που περιλαμβάνουν από αφράτες ζύμες και λαχταριστά παγωτά μέχρι αέρινα γλυκά και μοναδικά σιροπιαστά.Στην εποχή μας, η ζαχαροπλαστική και η αρτοποιία βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη εξασφαλίζοντας μια δυναμική επαγγελματική σταδιοδρομία σε εκείνους που έχουν τα απαραίτητα θεωρητικά και τεχνικά εφόδια. Αυτά τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering, κρουαζιερόπλοια και σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Με τη ζήτηση για Pastry Chefs να είναι αυξημένη, τα πλεονεκτήματα που έχουν οι επαγγελματίες του είδους είναι πολλά, και περιλαμβάνουν από εξαιρετικές αμοιβές και κοινωνική αναγνώριση μέχρι τη δυνατότητα δημιουργίας ατομικής επιχείρησης (ζαχαροπλαστείου ή παρασκευαστηρίου).Οπωσδήποτε εκείνος ή εκείνη που πρόκειται να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη ζαχαροπλαστική θα ζήσει συναρπαστικές εμπειρίες, και θα γνωρίσει έναν καινούργιο κόσμο. Το βασικότερο όλων όμως είναι να επιλέξει την κατάλληλη σχολή, η οποία θα του προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση ώστε να διαπρέψει σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.Αν αγαπάς τη ζαχαροπλαστική και θέλεις να να βρεις τον δικό σου δρόμο για την κορυφή, θα πρέπει να βεβαιωθείς πως η σχολή που επέλεξες έχει ειδίκευση στις Σπουδές Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας , πως ανταποκρίνεται σε διεθνή standards, πως οι σπουδές σε αυτήν θα αποδώσουν το κόστος της επένδυσης, πως οι καθηγητές της διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία, και πως οι απόφοιτοί της βρίσκονται ανάμεσα στους πλέον καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.-Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν τα ταλέντα τους σε πρότυπους χώρους. Σε μία εξειδικευμένη σχολή, το πρόγραμμα, οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας.-Θα πρέπει να ακολουθείται μια διδακτική μεθοδολογία που να δημιουργεί νέους Pastry Chefs οι οποίοι να μπορούν να συνδυάζουν γαστρονομικές, δημιουργικές, παραγωγικές και οργανωτικές ικανότητες, απαραίτητες σε κάθε είδος ζαχαροπλαστικής επιχείρησης.-Το πρόγραμμα ζαχαροπλαστικής – αρτοποιίας, πρέπει να καλλιεργεί συστηματικά το γευστικό και αισθητικό κριτήριο των σπουδαστών, και να συνδυάζει την εργαστηριακή εκπαίδευση με την θεωρητική κατάρτιση. Να δημιουργεί επαγγελματίες που παρασκευάζουν κάθε είδους γλυκά και επιδόρπια, εκτελώντας με ακρίβεια συνταγές παραδοσιακής ή μοντέρνας ζαχαροπλαστικής, βασιζόμενοι σε αγνά υλικά και αυθεντικές πρώτες ύλες.-Ένας Pastry Chef οφείλει να γνωρίζει όχι μόνο τον αποδοτικότερο τρόπο για να υλοποιεί με επιτυχία γλυκά και αρτοποιήματα, αλλά και να μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των πελατών του. Γλυκά χωρίς ζάχαρη, αρτοσκευάσματα χωρίς γλουτένη είναι οι απαιτήσεις της εποχής μας. Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής οφείλει να καλύπτει αυτές τις ανάγκες και να φέρνει σε επαφή τους σπουδαστές με τις πρώτες ύλες και τις μεθόδους επεξεργασίας τους.-Είναι σημαντικό οι καθηγητές να έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώση των απαιτήσεων της αγοράς και να βρίσκονται δίπλα στους σπουδαστές καθημερινά, εμπνέοντας, καθοδηγώντας και μεταδίδοντας την τεχνογνωσία τους.-Τα σεμινάρια από κορυφαίους Pastry Chefs της Ελλάδας και του εξωτερικού και οι συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία, πρέπει να βρίσκονται στο πρόγραμμα της σχολής.-Τα δίδακτρα θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου γνώση η οποία θα ανοίξει τις πόρτες στην αγορά εργασίας ώστε να υπάρχει ανταπόδοση της επένδυσης.-Η ταχεία επαγγελματική αποκατάσταση είναι ένα από τα ζητούμενα. Μια σχολή που προσφέρει άμεση και εξασφαλισμένη διασύνδεση με τις σπουδαιότερες ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού ανοίγει τον δρόμο μιας πετυχημένης καριέρας.-Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει γραφείο επαγγελματικής σταδιοδρομίας που αναλαμβάνει με τη λήξη των σπουδών την τοποθέτηση των αποφοίτων σε επιχειρήσεις για να εργαστούν.-Οι πετυχημένοι απόφοιτοι μια σχολής είναι ο σημαντικός δείκτης της επιτυχίας της. Η επαγγελματική αποκατάσταση και η αναγνώριση που απολαμβάνουν πετυχημένοι επαγγελματίες που έχουν κατακτήσει τις κουζίνες του κόσμου, έχουν ως κοινή αφετηρία τη σχολή που σπούδασαν. Πετυχημένοι Pastry Chefs όπως ο Ιωάννης Κίκιρας, ο Νικόλας Νικολακόπουλος, ο Κρίτων Πουλής, ο Θανάσης Τσαγκλιώτης, και πολλοί ακόμη ξεκίνησαν σπουδάζοντας στη Σχολή Μαγειρικής Le Monde. Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE , εξειδικεύεται στις Σπουδές Μαγειρικής από το 1996 και από τότε έως σήμερα, προετοιμάζει επαγγελματίες που χαίρουν επαγγελματικής αναγνώρισης και κατέχουν θέσεις - κλειδιά στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης.Είναι πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από το 2001, ενώ έχει διατελέσει στην αντιπροεδρία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Οργανισμού και μέλος του Κοινωνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γνώσης και του Γαστρονομικού Δικτύου του U.N.W.T.O. To 2020 αναδείχθηκε σε Best School of the Year 2020 που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της World Association Of Chefs Societies (WACS - Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων) της οποίας και είναι μέλος και κατέχει υψηλές και πολυάριθμες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών του κλάδου που κατέχουν και εξελίσσουν τη Μαγειρική τέχνη αλλά και μεταλαμπαδεύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες του σύγχρονου επαγγελματία chef για να μπορεί να πετύχει και στις πιο απαιτητικές κουζίνες του κόσμου.Για τη Σχολή LE MONDE μιλούν οι καταξιωμένοι απόφοιτοί της, οι καθηγητές της αλλά και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.Chef – Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – ΑρχιμάγειραςPastry Chef – Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής & ΑρτοποιίαςΗ φοίτηση είναι διετής(4 ακαδημαϊκά εξάμηνα + 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης)και ξεκινά κάθε Οκτώβριο & Φεβρουάριο