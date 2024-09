Θωρακίζεται το Αιγαίο: Κουαρτέτο Belh@rra και τα μυστικά των πυραύλων SCALP

Κλείσιμο

Ο υπουργός Εθνικής Aμυνας Νίκος Δένδιας με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Κατάρα και τον πρόεδρο της Naval Group Πιερ-Ερικ Πομεγιέ στην τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας «Νέαρχος»

Επισήμως και βάσει προγράμματος, το μεγάλο γεγονός για τιςήταν η καθέλκυση της» στα ναυπηγεία του Naval Group στο Λοριάν, στη Γαλλία, την περασμένη Πέμπτη. Ωστόσο, με μια αιφνιδιαστική επικοινωνιακή πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η εστίαση μετατοπίστηκε από τον «Νέαρχο» και τις άλλες δύο Belh@rra («Κίμων» και «Φορμίων») σε μία άλλη φρεγάτα, την τέταρτη - εισέτι αβάπτιστη, αν και πιθανολογείται ότι θα της δοθεί το όνομα «Θεμιστοκλής».Η έκπληξη και η αντίστοιχη διέγερση του ενδιαφέροντος που προκάλεσε ο-και δη από τη Γαλλία, σχεδόν υπό την επιβλητική σκιά του «Νέαρχου»-, εκτοξεύτηκαν ακόμη υψηλότερα με την αποκάλυψη ότι οι τρεις από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra θα φέρουν τους περιβόητους πυραύλους cruise SCALP Naval ως μέρος του σταθερού οπλοστασίου τους.Μιλώντας από το βήμα της εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε ηστις εγκαταστάσεις της, ειδικά για την καθέλκυση της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα εξέλιξης της Ευρωκορβέτας, δίνοντας επιγραμματικά και άλλα σημαντικά στοιχεία για τις τρέχουσες και μελλοντικές ενέργειες της κυβέρνησης και αποσκοπώντας στην ενίσχυση των εξοπλισμών, με τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των αμυντικών μέσων της χώρας. Εξάλλου, η απόκτηση των Belh@rra είναι η πρώτη μείζων ενέργεια ανανέωσης του γερασμένου ελληνικού στόλου, σε ένα διάστημα 26 ολόκληρων ετών καχεξίας και καθολικής αποχής από την αγορά ναυτικού αμυντικού υλικού.Η τελευταία προσθήκη στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) ήταν το 1998 με τη φρεγάτα «Σαλαμίς», η οποία σήμερα θεωρείται «προϊστορική», ιδιαίτερα σε σύγκριση με ένα πλοίο προδιαγραφών FDI HN (Frégates de Défense et d’Intervention for the Hellenic Navy - Φρεγάτες Αμυνας και Επέμβασης για το Ελληνικό Π.Ν.). Ενδεικτικά, πέρα από τον καθαυτό εξοπλισμό της (8 πυραύλους επιφανείας-εδάφους, πρόσθιο πυροβόλο Oto Melara 76 χλστ., 24 αντιαεροπορικές/αντιβαλλιστικές ρουκέτες Aster 30, 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet Block, έξυπνες τορπίλες, συστήματα προστασίας κ.λπ.), κάθε Belh@rra έχει προσαρμοσμένους στον κεντρικό ιστό της (PSIM) εκατοντάδες αισθητήρες, ενώ μόνο το ραντάρ Sea Fire λέγεται ότι έχει δυνατότητα ανίχνευσης και εντοπισμού στόχων σε έναν κύκλο με διάμετρο πάνω από 450 χλμ.Παρ’ όλα αυτά, οι αποκαλύψεις του υπουργού Αμυνας στο Λοριάν έδωσαν το έναυσμα για να σχηματιστεί μια πολύ συγκεκριμένη και κυρίαρχη νοερή εικόνα: τέσσερα πολεμικά πλοία στην πρωτοπορία της αμυντικής τεχνολογίας όπως είναι οι φουτουριστικές και επιβλητικές στην όψη (παρότι με 122 μ. μήκος θεωρούνται μεσαίου μεγέθους) ψηφιακές φρεγάτες Belh@rra, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα διακριτικά του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αποτρέπουν εχθρικές απειλές προτού καν εκδηλωθούν. Διότι αυτό είναι το σχεδόν ανυπολόγιστο συμβολικό εκτόπισμα των Belh@rra: οι SCALP Naval, οι πύραυλοι που -αν και εφόσον χρειαστεί- έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους σε βάθος εκατοντάδων χιλιομέτρων στην ενδοχώρα ενός ενδεχόμενου εχθρού.Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και ένα τόσο κρίσιμο ορόσημο στην πορεία ναυπήγησης της φρεγάτας «Νέαρχος», όπως η παρθενική πλεύση της, τρόπον τινά επισκιάστηκε από τις ανακοινώσεις Δένδια. Aφενός από την τέταρτηαφετέρου από τους SCALP Naval, το πανίσχυρο επιθετικό όπλο που ως τέτοιο αξιοποιείται στην πράξη για τις αμυντικές, αποτρεπτικές δυνατότητές του, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες, ακόμη και σε σύγκριση με το τεράστιο μέγεθος της καταστροφικής του ισχύος.Οι SCALP Naval είναι βλήματα μήκους 6,5 μ., διαμέτρου 50 εκ. και βάρους 1.400 κιλών, με δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 800 χλμ./ώρα. Η κεφαλή κάθε πυραύλου φέρει γόμωση εξαιρετικά υψηλής εκρηκτικότητας, βάρους 300 κιλών, αλλά το βασικό πλεονέκτημά τους είναι η απόλυτη κατευθυντικότητά τους, το ότι η τροχιά τους μπορεί, χάρη σε έναν μεγάλο αριθμό αισθητήρων, να προγραμματιστεί και να ελέγχεται με μικρομετρική ακρίβεια, όπως άλλωστε και η επιτυχία στη βολή εναντίον του εκάστοτε στόχου στρατηγικής σημασίας (στρατιωτικές κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Στην περίπτωση των Belh@rra, οι SCALP Naval θα εξαπολύονται από τον κατακόρυφο εκτοξευτή κατευθυνόμενων βλημάτων Α70 Sylver, στο εμπρός τμήμα του πλοίου.Σχηματικά, πλην απολύτως ουσιαστικά,, συν τους SCALP Naval σε τρία από τα τέσσερα πλοία, δηλαδή τα πυραυλικά συστήματα που προστίθενται στο ήδη ισχυρό και προηγμένο οπλοστάσιο των καινούριων φρεγατών, το αξιόμαχο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επιτυγχάνει ένα ποιοτικό άλμα. Ιδιαίτερα έναντι της Τουρκίας, η οποία δεν έχει πρόσβαση σε πολεμικά μέσα, έστω παραπλήσιου επιπέδου τεχνολογίας ή καθαρής δύναμης πυρός. Κατά συνέπεια, με τους συγκεκριμένους πυραύλους, το Π.Ν. θα έχει στη διάθεσή του ένα οπλικό σύστημα κολοσσιαίων δυνατοτήτων χάρη στην ισχύ κρούσης, στη μικρομετρική ακρίβεια προσβολής και οπωσδήποτε του βεληνεκούς των SCALP Naval, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους στην επιφάνεια ξηράς και θαλάσσης σε αποστάσεις που, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να υπερβούν τα 1.000 χλμ.